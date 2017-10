Mutatjuk, mennyi most a fizikai munkát végzők átlag órabére

Hujber Tibor, a Trenkwalder ügyvezető igazgatója a közleményben kifejtette: a fizikai órabérek gyors növekedésének motorja az egyre több szektort sújtó munkaerőhiány. Különösen az év elején lehetett jelentős ugrást tapasztalni az átlagos órabér mértékében, akkor a 780 forintos szintről egyetlen negyedév alatt több mint tíz százalékot nőtt az átlagbérszint. Az idei harmadik negyedévben ugyan megtorpant az emelkedés, de az egyre növekvő munkaerő-kereslet hatására várhatóan már az év végén újabb emelkedésre lehet számítani - fűzte hozzá.

A harmadik negyedévben 859 forint volt a fizikai munkát végző szak- és betanított munkások átlagos bruttó órabére közel 7 ezer dolgozó béradatainak elemzése alapján, ez 17 százalékos növekedés a tavalyi év hasonló időszakában elért 734 forinthoz képest - közölte a Trenkwalder Személyzeti Szolgáltató Kft.A kft. elemzése szerint a fizikai dolgozók körében a szakmunkások 918 forintos átlagos órabére 11 százalékkal haladja meg a betanított munkát végzők 830 forintos átlagos órabérét. A régiók szerint jelentősen, akár negyedével is eltérhetnek az órabérek: míg Dél-Dunántúlon és az Észak-Alföldön ma 700 forint körüli átlagos órabérre számíthat egy fizikai dolgozó, ez az érték a Nyugat-Dunántúlon 870, míg Közép-Magyarországon 970 forint közelében alakul.A BDO Magyarország könyvvizsgáló és tanácsadó cég ezzel párhuzamosan több mint 60 nemzetközi cég hazai leányvállalatánál dolgozó közel 500 középvezető béradatait vizsgálta meg. Az 500 és 800 ezer forint közötti havi bruttó fizetési sávban dolgozó alkalmazottak esetében a béremelkedés mértéke 2016 harmadik negyedévéhez képest átlagosan 4,7 százalék volt, csak az elmúlt negyedév alatt 1,8 százalékkal emelkedtek ebben a kategóriában a fizetések.Hajnal Péter, a BDO Magyarország könyvelési, bérszámfejtési és outsourcing üzletágának partnere közölte: adataik szerint az eddigi infláció-követésre szorítkozó fizetésemelési ütem a középvezetői szinten dolgozó szellemi alkalmazottak esetében most gyorsulni látszik. Egyelőre azonban ez a magasabb béremelési ütem sem képes fékezni a fluktuációt ebben a körben. A munkahelyet váltók ugyanis jóval jelentősebb, akár 20-30 százalékot is meghaladó béremelést is el tudnak érni új munkakörük betöltésekor.