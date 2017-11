Mutatjuk a szakmát, ahol havonta nettó több százezer forintot lehet keresni

Az elmúlt néhány évben nőttek a fizetések, különösen az informatikusok és a mérnökök kapnak jóval nagyobb béreket. Ennek egyik igen nyomós oka, hogy sokkal több informatikusra és mérnökre lenne szüksége a piacnak, mint amennyi van. Mostanra azonban kezd megállni a fizetésük emelkedése, lassan eléri a plafont. Egy másik területen viszont csak most kezdenek igazán megnőni a keresetek, még ha nem is olyan robbanásszerűen, mint a két említett szakmában, a pénzügyi területeken dolgozók a következő 2-3 évben biztos jólesően pillantanak majd a bankszámlájukra fizetés után -A pénzügyi szektornak csaknem a 90 százalékát a bankszektor teszi ki, a jelentős fizetésemelkedésre azonban pont a maradék 10 százalék számíthat, azok, akik például könyvvizsgáló cégeknél dolgoznak. A fizetések növekedésében nagy szerepet játszanak az SSC-k bővülése, ez ugyanis kihat a pénzügyi munkaerőpiacra is. A külföldi multik egyre komplexebb munkaköröket hoznak Magyarországra. Például olyan pozíciók is megjelentek a magyar munkaerőpiacon, amelyeken már élesben kell elemezni az amerikai piac számára. Ezekért a feladatokért természetesen jó fizetéseket lehet kapni, a szakemberekért verseny alakul ki, és ez feltornázza a béreket az egész ágazatban.A Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat legfrissebb adatai szerint (2016.) egy pénzügyi elemző és befektetési tanácsadó átlagosan bruttó 597 898 forintot keres, az adótanácsadók és adószakértők 544 126 forintot, a kontrollerek átlagos bruttója 482 625 forint, a könyvvizsgálók, könyvelők pedig bruttó 491 089 fizetést kapnak. Ezek országos átlagok, tehát szakterülettől, pozíciótól és a szakmában szerezett tapasztalattól függően ettől jelentősen eltérhetnek a keresetek.Bővebb részletek a Pénzcentrum oldalán