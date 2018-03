Műanyagfeldolgozó telephelyet adtak át Szirmabesenyőn

- Átadták a műanyag termékek előállításával és forgalmazásával foglalkozó magyar tulajdonú Ongropack Kft. új telephelyét a Miskolchoz közeli Szirmabesenyő határában kedden, az avatáson ott volt Orbán Viktor miniszterelnök is.



Kovács F. László, a magyar családi vállalkozásként működő Ongropack cégvezetője egyebek mellett azt mondta: korábban a társaság tizenhat évig a kazincbarcikai BorsodChem Zrt. leányvállalata volt, 2009-ben vásárolták ki. Akkor 12 ezer tonna pvc-ből készült háztartási fóliát, élelmiszeripari és gyógyszeripari csomagolóanyagot, valamint építőipari terméket gyártottak, árbevételük 5-6 milliárd forintot tett ki. 2017-ben már 24 ezer tonna készterméket gyártottak, ennek több mint 90 százalékát exportálták, főleg uniós országokba.



Az árbevétel 13,5 milliárd forintra nőtt, és a foglalkoztatottak száma a korábbi 114-ről 240-re emelkedett. Szólt arról is, hogy az elmúlt kilenc évben évente 9 százalékkal nőtt a társaság bevétele, a növekedést külső és belső körülményeknek egyaránt köszönhető, a termékek minőségének javítására fókuszáltak. Megemlítette: a növekedési hitelprogramnak köszönhetően fix, alacsony kamatozású, hosszú futamidejű kölcsönből tudtak fejleszteni, új telephelyet építeni.



A kormány 1 milliárd 53 millió forint vissza nem térítendő összeggel támogatta a 9,1 milliárd forintos beruházását. Kovács F.László szólt arról is, hogy hamarosan a gyártósorok áttelepítése is megkezdődik az új csarnokokba, ezt úgy végzik, hogy a vevők ne érezzenek meg az átállásból jószerivel semmit, a gyártás folyamatos lesz.