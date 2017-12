Most legyen résen! Pályázat nélkül osztják a családi házak korszerűsítésére az `ingyenpénzt´ jövőre

Iparági előrejelzések szerint egyértelműen megjelenik majd a fogyasztói árakban, hogy január elsejétől a napelem után fizetendő termékdíj a felére esik. Az alacsony kamatkörnyezet miatt sokszor már eddig is megérte kiaknázni a napenergiát, de a törvényi módosítás nyomán várható árcsökkenéssel szinte az összes, hitelből megvalósított beruházás is önfinanszírozó lehet.Mint ismert, a környezetvédelmi termékdíjról szóló törvény módosítása nyomán 2018. január elsejétől a napelem után fizetendő termékdíj kilogrammonként 114 forintról 57 forintra csökken. A MANAP Iparági Egyesület véleménye szerint a magyar kormányzat is felismerte annak fontosságát, hogy a ma még inkább adóként felfogható termékdíj mértéke közelítsen a valós költségek felé, hiszen a napelemek életciklusuk végén való visszavétele és feldolgozása az elsődleges cél, nem a termékekre kivetett díj beszedése és a bevételek növelése -a Pénzcentrum.Ami egy családi házas rendszer bekerülési költségét illeti, ma általánosságban elmondható, hogy egy 3,6 kW-os rendszer - amely egy átlagos magyar háztartás éves villamos energia igényét fedezni tudja - munkadíjjal és engedélyeztetéssel 1,5-2 millió forint között mozog. A példa kedvéért, ha az energetikai számítás alapján 150 ezer forint az éves villanyszámladíj, akkor 1,5 milliós beruházási összeggel 10 év a megtérülési idő.A kedvező hitelkonstrukciókról a Pénzcentrum oldalán találnak bővebb