MNB-igazgató: a csökkenő kamatok és a növekvő bérek ösztönzik a lakossági hitelfelvételt

A csökkenő kamatok, a folyamatosan növekvő bérek és a dinamikusan bővülő lakáspiac arra ösztönzi a lakosságot, hogy a lakásvásárláshoz hitelt vegyen fel - mondta Banai Ádám, a Magyar Nemzeti Bank (MNB) igazgatója csütörtökön az M1 aktuális csatornán.



Hozzátette: a béremelkedések jelenlegi mértéke vélhetően a jövőben is folytatódik, jók az ország gazdasági kilátásai, így a pozitív jövőkép is segíti a hitelfelvételt.



Banai Ádám megjegyezte, hogy a lakáshitelek mellett a fogyasztási hitelek is nagyon népszerűek.