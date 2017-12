Mindenkit érdekelnek a bérek, de az informatikusok a legkíváncsiabbak a fizetéseikre

Az informatikusok figyelik leginkább a béreket – derül ki az idén 10 éves Fizetesek.hu legújabb kutatásából. Az elmúlt egy év során ugyanis az oldalon több mint hétezer IT szektorban dolgozó munkavállaló hasonlította össze a saját bérét másokéval.



Tíz év alatt az adminisztratív alkalmazottak fizetését szerették volna tudni a legtöbben



Jubileumát ünnepli a Fizetesek.hu, amely egy évtized alatt közel 750 ezer adatot gyűjtött össze a hazai bérekről és juttatásokról. 2007 óta a legtöbb munkavállaló a kiskereskereskedelem, az információs technológiák, valamint az autóipar béreire volt kíváncsi. A legnépszerűbb pozíció az adminisztratív alkalmazott, hiszen tíz év során 32 ezerszer nézték meg ennek a pozíciónak a béradatait. Legtöbben a válság idején fürkészték a fizetéseket: 2010-ben és 2011-ben is évente több mint 100 ezren hasonlították össze másokkal a bérüket.



Az utóbbi években az IT a legnépszerűbb



Idén eddig összesen 63 ezer alkalmazott töltötte ki az anonim online fizetési felmérést, a korábbi évekhez hasonlóan az IT a leggyakoribb kategória idén is. 2017-ben továbbá az autóipar, az építőipar valamint a bank- és pénzügy béreire voltak a legtöbben kíváncsiak.



Az informatika területén keresik a legtöbbet



Nem csoda az informatikusok kiemelkedő érdeklődése a fizetések iránt: évek óta nagy a kereslet irántuk a munkaerőpiacon, ennek köszönhetően rohamosan növekedtek ebben a szektorban a bérek. Idén is Magyarországon az információs technológiák területén dolgozó munkavállalók keresik a legtöbbet, átlagosan bruttó 475 ezer forintot. Havi bruttó 400 ezer forint felett keresnek még a tanácsadói tevékenység, a telekommunikáció, a bank- és pénzügy, valamint a biztosítás területén dolgozó alkalmazottak.



A szociális ellátás fizeti a legkevesebbet



A legkevesebbet az idegenforgalom és a vendéglátóhelyek, a postai és futárszolgálatok, az erdőgazdálkodás, valamint a szociális ellátás területén keresik.



A fizetés nálunk még mindig tabu



A munkavállalók 60%-a a családja és barátai előtt nem titkolja, hogy mennyit keres, de a legtöbb munkahelyen tilos az alkalmazottaknak egymás között fizetésükről beszélni. Ez a legfőbb oka annak, amiért az emberek örömmel informálódnak a világhálón a bérezésekről. Ráadásul az állást kínáló cégek mindössze 10%-a jelöli meg az álláshirdetésben a várható bér nagyságát, így nem csak az aktív dolgozók, hanem az álláskeresők számára is fontos, hogy tudják, melyik pozícióban mennyit lehet keresni.