Mind a hét magyar régió rontott az uniós versenyképességi rangsorban

Az Európai Unió háromévente teszi közzé a tagállamok régióinak versenyképességi statisztikáit. A legutóbbi, a 2016-os adatokat feldolgozó elemzés a héten jelent meg, és magyar szemmel nem éppen örömteli olvasmány. A bonyolult szempontrendszer alapján összeállított rangsor a készítők szándéka szerint azt mutatja meg, hogy az adott területen mennyire biztosítanak vonzó és fenntartható környezetet a cégeknek, az ott élőknek és az ott dolgozóknak.A hazai régiók közül a legjobb eredményt a Pest megyét és a fővárost felölelő Közép-Magyarország érte el, amely a 152. helyre került a 263-as mezőnyben. Ez visszaesést jelent a 2013-as 144. helyhez képest. Ugyancsak lejjebb csúszott Nyugat-Dunántúl, amelynek Győr-Moson-Sopron megye is része, így már Közép-Dunántúl is megelőzi (utóbbihoz tartozik Komárom-Esztergom), de mindkét régió kikerült a legjobb 200-as keretből.

Magyarország a legrosszabb pontokat az egészségügyi helyzetre kapta. Észak-Magyarország például ebből a szempontból utolsó előtti – 262. – az egész EU-ban, de Nyugat-Dunántúl 240., vagy Közép-Dunántúl 249. helyezése sem ad okot büszkeségre. Nem értékelték túl sokra az alapfokú oktatást sem, amelyben Magyarországot a 22. helyre taksálták a 28 tagállam közül. A legtöbb hazai régió nem fért be az első 200-ba a felsőoktatás-élethosszig tartó tanulás, illetve az üzleti tevékenység fejlettsége szempontok alapján sem. Nyugat- és Közép-Dunántúl ugyanakkor – feltehetőleg a jó közműellátottságnak és a viszonylag kiterjedt gyorsforgalmi út-hálózatnak is köszönhetően – az infrastruktúrát, illetve a munkaerőpiaci hatékonyságot tekintve a középmezőnyhöz tartozik.A szomszédos térségek előttünk járnak. Az Ausztriában leggyengébb Burgenland a 125. helyével messze megelőzi a magyar listavezető Közép-Magyarországot is. Pozsony a 96. helyen található – bár azt nem tudhatjuk, hogy a magyar főváros hányadik helyen szerepelne, ha egymaga önálló régiót alkotna. A többi szlovák régió ugyanakkor már a lista vége felé található: közülük a legjobb – Nagyszombat, Trencsén és Nyitra környékét felölelő – Nyugat-Szlovákia is csak a 196., bár ezzel hazánkban is második lenne.Az összeállítás szerint egyébként Nyugat-Dunántúl versenyképességi szintje a dél-spanyolországi Andalúziáéhoz, a brit Nyugat-Waleséhez és a görög Nyugat-Makedóniához, míg Közép-Dunántúlé például a görög Peloponnészoszéhoz és Francia Guyanáéhoz hasonló.