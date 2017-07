Milliók múlhatnak a finomságokon a csoknál

Vincze Krisztián, a GDN Ingatlanhálózat Hitelközpontjának vezetője szerint egyre nagyobb az érdeklődés a csok iránt, az ingatlanvásárlók többsége már tervez vele, de a legapróbb részletekre is oda kell figyelni.



Gyakorlatilag nincs olyan ügyfél az ingatlanpiacon, aki ne hallott volna a csok által kínált lehetőségekről, de nem lehet eleget hangsúlyozni, hogy sok felemás információ terjed a kedvezménnyel kapcsolatban.



Vincze Krisztián kiemelte, sok változás volt és lesz is a csokkal kapcsolatban a jövőben is, és gyakran nüansznyi dolgok döntenek az elbírálásban. Példaként említette, hogy a közelmúltban jogszabályértelmezést kaptak a Nemzetgazdasági Minisztériumtól, aminek értelmében az önálló tetőszerkezettel és utcáról megközelíthető lakóházak családi háznak számítanak, vagyis az ikerház így már nem értelmezhető lakásként.



„Sok a finomság és ezzel együtt a buktató is, ezért érdemes igazán jó szakemberhez fordulni, aki naprakész a változásokat illetően. Milliók múlhatnak ezen" – magyarázta Vincze Krisztián.



A szakértő szerint az évszakok nem befolyásolják jelentősen az érdeklődés mértékét, ugyanakkor az idei év más, mint a tavalyi volt.



„Növekszik az ingatlantranzakciók száma és azon belül a hiteles vásárlók aránya is. Egyre gyakoribb az új építésű ingatlanok tervezőasztalról való megvásárlása, összefoglalva erősödik a piac" – tette hozzá.



Vincze Krisztián érdekességként megemlítette, hogy a tízmilliós állami támogatással járó, három gyerek születését vállaló ingatlanvásárlók körében ritka, hogy nulla gyerekkel fektetnek lakóházba. A leggyakoribb, hogy két meglévő gyerek mellé vállalnak egy harmadikat.



Tapasztalata szerint érdemi változás nincs az igénylési folyamat időtartamában.



„3-5 hét alatt tokkal vonóval lebonyolítható az igénylés. Idővel rutinszerűvé váltak a folyamatok, egyszerűsödött az igazolások kiadása, és folyamatosan érkeznek a különböző könnyítések az ügyfelek számára."