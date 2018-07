Milliárdos tartozásaik vannak a NAV 3 legnagyobb adósainak, akik mind magányszemélyek

A Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) 73 adózónál állapított meg jelentős összegű adóhiányt a második negyedévben, a lista élén június végén egy sümegi magánszemély, Temesvári Zoltán állt 2,519 milliárd forint tartozással, amiből 831 millió forint adóhiány, 1,688 milliárd forint pedig bírság volt.



A NAV negyedévente teszi közzé honlapján azok listáját, akiknél az előző negyedévben jogerőre emelkedett határozatában magánszemélyeknél 10 millió, más adózóknál 100 millió forintot meghaladó adóhiányt állapított meg. A második negyedévben 73 adózónál tártak fel nagy összegű adóhiányt, közülük 32 társaság, 41 pedig magánszemély.



A második legnagyobb adós címet - a jogkövetkezményeket is beleértve - ugyancsak egy magánszemély, Dombóvári Gábor érdemelte ki, aki nem rendelkezik magyarországi lakcímmel, 1,557 milliárd forintos tartozásából 504 millió forint adóhiány, 1,053 milliárd forint bírság.



A harmadik legnagyobb adós is magánszemély, a budapesti illetőségű Janicki Károlytól 1,517 milliárd forintot követel a NAV, ami úgy "jött össze", hogy az 500 millió forint adóhiányt 1,017 milliárd forint bírsággal fejelték meg.



Egymilliárd forint feletti összeget, 1,285 milliárd forintot követel az adóhatóság egy társaságtól is, a budapesti székhelyű Aurum Real Security Kft.-től, amiből 427 millió forint az adóhiány, amihez 858 millió forint jogkövetkezmény társul.



A jogkövetkezménnyel együtt 500 millió forintnál nagyobb összeggel - a már ismertetett eseteket is beleértve - 12 adózó tartozik a NAV-nak, közülük 5 magánszemély.