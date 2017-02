Mikroflexum Trade: Magas elvárásokhoz magas szintű szolgáltatás

Németh Krisztián cégvezető

A Mikroflexum Trade Kft. a gépjárművekben egyre nagyobb teret hódító elektronikai rendszerek hibakeresésére, javítására jött létre, melyet márkafüggetlenül végez. Tevékenysége sokrétű: gépjárművek elektronikai rendszereinek diagnosztizálását és azok vezérlőelektronikáinak javítását éppúgy végzik, mint generátorok, indítómotorok felújítását, ezt egészíti ki a gépjármű klíma hibakeresése, javítása, töltése, fertőtlenítése, valamint gépjárműalkatrészek forgalmazása.Az évek során a folyamatos fejlődésnek köszönhetően a cég létszáma – párhuzamosan az ügyfélkör és a telephely bővülésével – egyre nőtt, jelenleg 13 munkavállalót foglalkoztat. Mechatronikai végzettségű szakembereinek mindenhez értenie kell a mai személyautók kisebb javítása során.

– A magas szintű munkavégzéshez szükség van a környezettudatos és hatósági előírásokat pontosan betartó munkatársakra és munkavégzésre. Büszke vagyok a lojális, mindig fejlődni képes, elégedett munkatársaimra. Fontosnak tartom a minél jobb munkakörülmények elérését, ezáltal dolgozóink szeretik és büszkén végzik a munkájukat. Elkötelezettek vagyunk az oktatás területén is, hiszen a rohamosan fejlődő technika követéséhez, az összetett rendszerekhez felkészült műhelyek szükségesek. Telephelyünkön szakmai fejlődést biztosítunk saját munkavállalóink, illetve a nálunk gyakorlaton lévő tanulók számára is – vallja Németh Krisztián cégvezető.A cég üzletfilozófiájáról elmondta: a vevőközpontúság a kulcsszó, annál is inkább, mert hosszú távú kapcsolatokra törekednek partnereikkel. Többségük lakossági felhasználó, de a kis-, közepes-, és nagyvállalatok igényeit is igyekszünk kielégíteni.