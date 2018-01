Mibe érdemes fektetni a pénzünket 2018-ban?

Eurózóna részvények

Az eurózóna gazdasági növekedése már tavaly magasabb sebességi fokozatba kapcsolt, ami a konjunktúra indikátorok alapján idén is tartható lesz, miközben marad a nagyon támogató monetáris politika. „Ez a környezet kedvezően hat a vállalati profitokra, dinamikusan tudnak bővülni, ami segíti a részvényárfolyamok emelkedését. Van is még tér a növekedésre, hiszen az árazási mutatók alapján egyelőre nem mondható drágának a régió, különösen az amerikai részvénypiaccal összehasonlításban. Az eurózóna részvényeit ezért 2018-ban is vonzó befektetésnek tartjuk" – tájékoztatott Hajósi Péter, a K&H Alapkezelő befektetési igazgatója.



Robotika és automatizáció

A technológiai fejlődés nemcsak a magánéletünkben, de a cégek működésében is egyre nagyobb szerepet kap. „Úgy gondoljuk, hogy a jelenleg inkább versenyelőnyt jelentő automatizáció a közeljövőben már alapfeltétele lesz a hatékony működésnek, ezért az iparág 2025-ra több mint 1 billió dolláros üzletté növekedhet. Aki tehát hosszabb távon gondolkozik, és profitálni akar a technológia gyors ütemű fejlődéséből, mindenképp javasolt ilyen irányba is bővítenie a befektetését. Ezt megtehetjük akár olyan cég részvényein keresztül, akik globálisan a legnagyobb szereplők a robotika és az automatizáció területén" – javasolja a befektetési szakember.



Kiberbiztonság

Nemcsak a magánéletünk egy része, de a cégek adatforgalma is fokozatosan az online térbe költözik. A kibertámadások okozta veszteségek így egyre meghatározóbb gazdasági hatással bírnak: a technológiai szektort monitorozó Gartner piackutató cég becslései szerint 2021-re akár az évi 6.000 milliárd dolláros összeget is elérhetik. „A cégek a növekvő adatmennyiség kezelése és az ügyfelek biztonsága érdekében már elkezdtek a védelemre költeni. 2017-ben 86 milliárd dollárt áldoztak ilyen célra, és a következő években ez az összeg a sokszorosára duzzadhat, amit befektetési szempontból is érdemes lehet kiaknázni" – tanácsolja Hajósi Péter.