Messze még a fizetés? 7 trükk, hogy egyetlen számla se okozzon fejfájást!

Sokan akár évtizedek óta ugyan annál a mobilszolgáltatónál vannak, azonban könnyen előfordulhat, hogy egy másik cégnél sokkal kevesebbet kellene fizetni ugyan azért a szolgáltatásért. Persze akkor spórolhatunk igazán, ha az egész család egy szolgáltatónál van, ezért a váltás előtt érdemes lehet kikérni a havi telefonhasználatunkon alapuló díjkalkulációt.Ha van rendszeres egészségügyi kiadása, akkor érdemes lehet egészségpénztári megtakarítást indítani. A havi egészségügyi kiadást (pl: rendszeresen szedett gyógyszerekre költött pénz) a pénztárba fizesse be, ami után 20 százalékos állami jóváírást kap (ezt az adóbevallásban jelezni kell). A gyógyszertárak jelentős része pedig elfogadja az egészségpénztári kártyát, amiből kifizetheti a gyógyszerei árát.Lakáshiteleknél évről évre érdemes szétnézni a bankok ajánlatai között, ugyanis a kiváltott kölcsönöknél a pénzintézetek gyakran jelentős kamatkedvezményt adnak. Aki karácsony előtt vett fel kölcsönt, annak is érdemes lehet szétnézni a személyi kölcsönöknél. A hitelkiváltás miatt felvett kölcsönöknél több százalékkal is alacsonyabb lehet a kamatunk, ráadásul az áruhitel vagy a hitelkártya-tartozás magas kamatánál sokkal kedvezőbb lehet a személyi kölcsön kamatozása.A tévé és internet díjak is sokat csökkentek az elmúlt években és a hálózati fejlesztéseknek köszönhetően egyre több szolgáltató érhető el. Érdemes lehet körülnézni, hogy találunk-e olcsóbb kábeltévét, mint a jelenlegi, ha nem szeretnénk sokáig keresgélni, akkor már egy kifejezetten erre létrehozott netes kalkulátort is használhatunk.A magyar háztartások egyik legnagyobb kiadása az ételre költött pénz. Érdemes a heti ételfogyasztásunkat előre megtervezni és mindenből annyit vásárolni, amennyit ténylegesen el is fogyasztunk. A kidobott élelmiszer ugyanis pazarlás és több ezer forinttal is megdobhatja a családi büdzsét.Sokaknak vannak káros szenvedélyei, az egyik legjellemzőbb a cigaretta, de a napi rutinként megjelenő nassolás is ilyen lehet. Ezek elhagyásával nemcsak az egészségünk lehet jobb (amely később az orvosi költségeken való spórolásban fogható meg), de napi szinten is megtakarítunk vele.Ha napi nagyjából fél doboz cigarettával számolunk, az azt jelenti, hogy naponta 500 forintot költünk arra, hogy az egészségünket romboljuk. Ez havi szinten 15 ezer forintot jelent, éves szinten pedig 180 ezer forint megy el erre.Ugyan kezdetben némi befektetést igényel minden égőt LED-esre cserélni, azonban az erre költött pénz hamar megtérül és többezer forinttal csökkenhet a villanyszámlánk.