Megvágják a közmunkát, milliárdokat dobnak a dolgozó családokhoz

a mindenkinek járó családi pótlékra négymilliárddal kevesebb jut, mint tavaly, a havi összege már tíz éve változatlan,

ugyanez a helyzet a GYES-sel, ami tíz éve havi 28 500 forint,

kevesebb jut a három- és többgyerekeseknek járó gyermeknevelési támogatásra is,

a munkavégzéshez kötött GYED-re viszont évről évre egyre több jut, most majdnem 40 milliárdot dobtak rá tavalyhoz képest,

az egyszeri anyasági támogatásra szánt pénz az egész ciklusban 5 és 5,5 milliárd forint között mozgott, most 6 milliárdot költenének rá.

lesz egy 5 százalékos felsőoktatási oktatói, kutatói és tanári bérrendezés,

589 milliárdról 591 milliárdra nő a felsőfokú oktatás kerete,

a pedagógusok bére az életpálya-modellnek megfelelően nő,

20 milliárddal nő az iskolai előkészítés és alapfokú oktatásra szánt keret,

négymilliárddal több jut középfokú oktatásra,

csaknem hétmilliárddal többet költenek felsőfokú oktatásra.

Több pénz jut oktatásra és egészségügyre is, a családtámogatások közül viszont csak azok nőnek, amelyek a dolgozó, jobb helyzetű családokat segítik. A mindenkinek járó családi pótlék és a gyes változatlan marad.A munkából élők költségvetésének nevezte Varga Mihály nemzetgazdasági miniszter a kedden benyújtott, 2018-as költségvetési tervet. A büdzsé, amely 4,3 százalékos gazdasági növekedéssel és 2,4 százalékos hiánnyal számol, Varga szerint a családok támogatására épít.Ez a költségvetés a mostani kormány utolsó költségvetése, ezért összeszedtük, hogyan változott néhány fontos terület támogatása ebben a ciklusban. Kezdjük is mindjárt a családtámogatásokkal, ami mindig kiemelten fontos a kormány számára! A következő grafikonon, a középső nyílra kattintva végignézheti, mikor, mennyi jutott családi pótlékra, GYES-re, gyermeknevelési támogatásra, GYED-re és anyasági támogatásra.A Fidesz nem szívesen nyúl az olyan támogatásokhoz, amelyek alanyi jogon járnak, vagy a szegény családokhoz is könnyen eljutnak. Helyette a középosztálynak próbál kedvezni, hátha sikerül gyerekvállalásra bírnia őket. Ebben most sincs változás:A szegényeknek kitalált rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény, ami Erzsébet-utalványban jár, tavaly ugyan nőtt néhány száz forinttal, most viszont nem változik. Az alapösszeg 6 ezer forint, a hátrányos vagy halmozottan hátrányos helyzetűek esetén pedig 6500 forint. Ezt azok a családok kaphatják, ahol az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg a 40 ezer forintot.A jobb helyzetűeket segítő családi adókedvezmény tovább nő, a kétgyerekeseknél havi 35 ezer forintra. Bár 2014 óta valamivel szélesebb lett a családi adókedvezményből részesülők köre, az átlagbér többszöröséből élő sokgyermekes családok az alacsony jövedelmű nagycsaládosok támogatásának sokszorosát vihetik haza.Fontos változás, hogy a százmilliárddal vágnák vissza a 2010-től egyre csak duzzasztott közmunka-programot. Januárban már írtunk róla, hogy a kormány kezdi belátni: a legtöbben beszorulnak a közmunkába ahelyett, hogy visszatérnének az elsődleges munkaerőpiacra. Réthy Pál, a Belügyminisztérium (BM) közfoglalkoztatási, stratégiai és koordinációs főosztály vezetője áprilisban azt mondta, idén év végére 210 ezerre, jövőre 190 ezerre, 2020-ra pedig 150 ezerre csökkentenék a közmunkások számát.Korábban a Nemzetgazdasági Minisztérium még optimistább volt: 100-150 ezer embert hoznának ki a programból, de ez nem lesz egyszerű. Hiába van sok üres állás, nem szívesen alkalmazzák az évek óta levelet sepregető vagy takarító közmunkásokat, még ha végeztek is szakiskolát. A képzések egyelőre hatástalanok, és sokan nem is hajlandók kijönni a falujukból, hiába lenne máshol munka.Varga Mihály a keddi sajtótájékoztatón azt mondta, bár minden területre valamivel több pénz jut, ez nem választási költségvetés. Egészségügyre összesen 102 milliárd forinttal szánnak többet, a következő grafikonon összeszedtünk néhány érdekesebb tételt. Majdnem húszmilliárddal több jut gyógyszertámogatásra, körülbelül tízmilliárddal többet költenek háziorvosi ellátásra és mentésre, kétmilliárddal pedig védőnői szolgáltatásra.Bár kevesebbet költünk egészségügyre, mint a hozzánk hasonló fejlettségű országok, a bajok mögött jórészt strukturális okok vannak.Oktatásra 87 milliárddal költenek többet az ideihez képest: