Megugrott a játékpiac bevétele tavaly

A gazdasági napilap hétfői számában megjelent cikk szerint iparági szakértők azzal magyarázzák a magyar játékpiac tavalyi 12,5 százalékos bővülését, hogy több pénz marad az emberek zsebében, így játékokra is többet költenek.



A legnagyobb magyarországi gyártók és forgalmazók többsége is nagyot lépett előre: a dán Lego hazai leányvállalata 10,01 milliárd forintos árbevétellel zárta az elmúlt évet, de vele együtt haladt a Regio Játékkereskedelmi Kft. (9,86 milliárd) is. Az ágazati dobogó harmadik fokán stabilan a Formatex áll, de a forgalomnövekedéssel az amerikai érdekeltségű Mattel és a Modell & Hobby is elégedett lehet.



A játékpiacra nézve az is hízelgő, hogy az Audi és a Mercedes után a Lego a harmadik legvonzóbb munkáltató ma Magyarországon - írja a Világgazdaság.