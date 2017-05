Megérkezett a hivatalos ajánlat az FHB Jelzálogbank felvásárlására

Az ajánlattevő az "A" sorozatú törzsrészvényekre és a "B" sorozatú osztalékelsőbbségi részvényekre 533 forintot, a "C" sorozatú törzsrészvényekre pedig 5330 forintot kínál részvényenként - derül ki a BÉT honlapján hétfőn este közzétett ajánlatból. A tranzakció lebonyolítója az MKB Bank.



Az ajánlati ár megegyezik a tőzsdén forgó "A" sorozatú részvények vételi ajánlat benyújtását megelőző 180 nap forgalommal súlyozott tőzsdei átlagárával.



Az FHB Jelzálogbank jegyzett tőkéje 10,849 milliárd forint. Az FHB egy részvényre jutó saját tőkéje 2016 végén az "A" és "B" sorozat esetén 531 forint, a "C" sorozat esetén 5310 forint volt.

A vételi ajánlat során a Takarékbank összehangoltan jár el a jelzálogbank további 22 tulajdonosával, a tulajdonos takarékszövetkezetek pedig vállalták, hogy nem élnek a vételi ajánlattal, és két évig nem idegenítik el részvényeiket.



Az összehangoltan eljáró részvényesek megállapodtak abban, amennyiben a sikeres vételi eljárás lezárását követő három hónapon belül együttesen 90 százalékot elérő vagy azt meghaladó mértékű befolyással rendelkeznek az FHB-ban, a Takarékbank saját döntése alapján vételi jogot gyakorolhat a tulajdonába nem került részvényekre is (kiszorítás), ide nem értve az összehangoltan eljáró személyek részvényeit.



A vételi ajánlatot korábban el nem fogadó tulajdonosok részvényeit a Takarékbank a 90 százalékos befolyás megszerzésének közzétételét követő 90 napon belül írásbeli kérésükre köteles megvásárolni.



Eladási jog és vételi jog gyakorlása esetén a részvények ellenértéke az ajánlati ár és az egy részvényre jutó saját tőke közül a magasabb összeg (saját tőkén a konszolidált saját tőke értendő).

A Takarékbank, az összehangoltan eljáró személyek és az FHB jelzálogbank egyaránt a takarékszövetkezeti integráció tagja, a Takarékbank az integráció központi bankja.



A kötelező vételi ajánlat előzménye, hogy május 22-én hatályba lépett a Takarékbank és az FHB szövetkezeti hitelintézeti integrációhoz tartozó részvényesei közötti összehangolási megállapodás, amelynek alapján a résztvevők a tőkepiaci törvény szerint összehangoltan eljáró személyeknek minősülnek, ezáltal nyilvános vételi ajánlattételi kötelezettségük keletkezett az FHB Jelzálogbank által kibocsátott, nem az összehangoltan eljáró személyek tulajdonában levő részvényekre.



A Takarékbank közvetlen befolyása (szavazat) az FHB Jelzálogbankban 19,26 százalék, az összehangoltan eljáró személyek együttes közvetlen befolyása 68,40 százalék, közvetett befolyásuk 10,31 százalék.



Az FHB bankcsoportnak 2016-ban a nemzetközi pénzügyi standardok (IFRS) szerinti konszolidált beszámoló szerint 593,404 milliárd forint mérlegfőösszeg mellett 15,502 milliárd forint vesztesége volt. Idén az első negyedévet már 279 millió forint adózás utáni nyereséggel zárta az FHB bankcsoport, míg a tavalyi első negyedévben 1,277 milliárd forint vesztesége volt.



Az FHB Jelzálogbank részvényeivel a BÉT prémium kategóriájában kereskednek, a papírok a hétfői kereskedést 543 forinton zárták. Az elmúlt egy évben a 100 forint névértékű részvények legmagasabb árfolyama 719 forint, a legalacsonyabb 385 forint volt.