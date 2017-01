Megállapodott a bírságról a VW

A megállapodás értelmében a Volkswagen 4,3 milliárd dollár bírságot fizet az ügy rendezésére. A tervezet a megfelelőségi és kontrolling rendszerek további erősítését is előirányozza egy független felügyelő kinevezésével a következő három évre.



A megállapodás leszögezi, hogy a Volkswagen vétkesnek vallja magát az Amerikai Egyesült Államok vonatkozó büntetőjogi törvényeinek megsértésében, elismeri a tényállást és megfizeti az ennek alapján kiróható bírságot.



Az egyezség megkötéséhez még a Volkswagen AG igazgatótanácsának és felügyelőbizottságának, valamint a konszern további érintett érdekeltségeinél az illetékes testületek hozzájárulása is szükséges. Az érintett testületek rövid időn belül napirendre tűzik az ügyet.



Az egyezség-tervezetet az Egyesült Államok illetékes hatóságainak és az ügyben eljáró bíróságoknak is jóvá kell hagynia - írja a Volkswagen közleménye.