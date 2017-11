Még több új lakást adhatnak át a következő két évben

A következő két évben a mostaninál is több új lakás átadására lehet számítani a jelenlegi ismeretek szerint 2019 végéig tartó 5 százalékos kedvezményes áfakulcsnak köszönhetően - mondta Balogh László, az ingatlan.com vezető gazdasági szakértője szombaton, az M1 aktuális csatornának nyilatkozva.





A szakértő hangsúlyozta, Magyarország jelenleg kimagasló építési kedv tapasztalható, ami a kínálatot növelő áfacsökkentés mellett a keresletet fokozó családi otthonteremtési programnak (csok) is betudható. Példaként említette, hogy az idei első háromnegyed évben 50 százalékkal nőtt az átadott lakások száma az előző év hasonló időszakához képest.

Balogh László beszélt arról is, hogy az új lakások négyzetméterenkénti átlagos ára Budapesten 650-700 ezer forint között mozog, míg a nyugati országrészben ugyanez 360-400 ezer, a keleti régiókban pedig 350-380 ezer forint. Hangsúlyozta továbbá, hogy a használt lakásoknál még nagyobb eltérés tapasztalható a főváros és a vidék között, az ilyen típusú budapesti ingatlanok ugyanis átlagosan háromszor drágábbak, mint az ország többi részén találhatók.