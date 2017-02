Még nem tennék kötelező a taxik elektromos autóra cserélését

A tárca ugyan támogatja az elektromobilitás elterjedését, ezzel együtt az elektromos taxik térnyerését is, ezért jött létre többek között az elektromobilitási együttműködési megállapodás is az NGM és a főváros között, de a minisztérium ebben semmilyen konkrét tiltás bevezetését nem javasolta, különös tekintettel arra, hogy az elektromobilitás elterjedését célzó intézkedések fókuszában a korlátozás helyett mindig az ösztönzés állt - olvasható a közleményben.



Az NGM közölte azt is, hogy a kormány a korábban a tisztán elektromos hajtású személy- és kishaszon gépjárművek beszerzésének támogatására biztosított 2 milliárd forintos keretet a közeljövőben további 3 milliárd forinttal megemeli, amellyel így már nagyjából 3400 jármű vásárlását segíti. Ezen a pályázaton személyszállító kisiparosok is indulhatnak.



Szeneczey Balázs városfejlesztésért felelős főpolgármester-helyettestől kapott információkra hivatkozva a napi.hu portál szerdán azt írta: az NGM azt javasolta a fővárosi önkormányzatnak, hogy hozzanak olyan szabályozást, amely szerint Budapesten taxiszolgáltatást egy bizonyos türelmi idő elteltével csak zéró emissziós gépkocsival lehessen végezni. A cikk szerint a fővárosnak címzett javaslat két évszámot is említett: 2020-tól már ne lehessen taxiengedélyt kapni csak elektromos kocsira, 2023-tól pedig az engedéllyel rendelkező hagyományos kocsik engedélyét is bevonnák, vagyis onnantól csak zéró emissziós autókkal lehetne taxizni Budapesten.