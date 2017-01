Meg kell adni az osztrák minimálbért a sofőröknek

Január elsejétől az összes, Ausztriába belépő, ott árut vagy utast felvevő és letevő jármű sofőrjét előre be kell jelenteni az osztrák hatóságoknak - írja afuvarozási portál. A sofőrnek meg kell fizetni az osztrák minimálbért. A mulasztás ára több tízezer eurós büntetés lehet.Németország, Franciaország, Olaszország után Ausztria is belépett azon országok közé, ahol a helyi minimálbér kifizetésére kényszerítik a külföldi fuvarozó vállalkozásokat. Január elsejétől az Ausztriába belépő gépkocsivezetőknek kategóriától függően 1500 euró körüli munkabért kell igazolniuk.Az Ausztria területére belépő és ott munkát végző gépkocsivezetők számára ugyanazokat a juttatásokat kell biztosítani, mint amit az osztrák munkavállalók is megkapnak. Az Ausztria irányába autót indító vállalkozások legnagyobb terhe az osztrák bér megfizetése mellett a dolgozók kötelező bejelentése, melynek elmulasztásáért több tízezer eurós bírságot is kaphatnak.Alkalmazottat nem foglalkoztató vállalkozókra nem vonatkoznak ezek az előírások, saját magukat nem kell bejelenteniük. Viszont fontos, hogy az előírások minden munkavállalóra vonatkoznak, nem tesznek különbséget a járművezetők között autóméret szerint. Tehát a 3,5 tonna alatti teherautóval dolgozóknak éppen úgy meg kell fizetni az osztrák minimálbért, mint a nagyobb teherautókat vezetőknek.Az intézkedés arra a vállalkozásra vonatkozik, melynek járműve árut rak le vagy árut vesz fel, illetve személyszállításban utast vesz fel és tesz le Ausztria területén. A gépkocsivezetőt még az előtt be kell jelenteni, hogy a jármű belépne az ország területére. A bejelentést napra pontosan kell megtenni. Hosszabb időszakot általánosságban nem lehet megadni. Csak a ténylegesen Ausztriában töltött időt kell bejelenteni, ugyanis a bejelentésben szereplő napokra ellenőrizhetik a helyi bér megadását.A bejelentést interneten kell megtenni, ezen az oldalon keresztül. Minden kiküldetést be kell jelenteni és regisztrálni kell az adatokban történt utólagos változásokat is, például azt, ha az előzetes tervekhez képest mégsem valósul meg, vagy későbbre csúszik az ausztriai kiküldetés.A bejelentésről szóló összes dokumentumot a járműben kell tartani, méghozzá német nyelven. Ha egy ellenőrzés során nem találják meg az autóban a szükséges papírokat, akkor közigazgatási eljárás indul a fuvarozó vállalkozás ellen.

maga a bejelentés, a ZKO3 jelű nyomtatvány

a társadalombiztosítási bejelentkezés dokumentumai – értve ez alatt az E101-es európai egészségbiztosítási kártyát, ha a sofőrnek nincs Ausztriában bejelentett biztosítása, vagy

az illetékes (itt: a magyar) társadalombiztosítás igazolása (német fordításban) arról, hogy az érintett munkavállalóra nem az osztrák, hanem másik ország (itt: Magyarország) társadalombiztosítása vonatkozik.

munkaszerződés

bérjegyzék

kifizetési igazolások vagy banki utalások dokumentumai

bérbesorolásra vonatkozó dokumentumok abból a célból, hogy a kiküldött munkavállaló osztrák jogszabályok szerinti díjazását a foglalkoztatás időtartama alatt ellenőrizni lehessen.

Az autóban a következő papíroknak kell ott lenniük:Ugyancsak a sofőrnél kell tartani a bérezésre vonatkozó dokumentumokat is. Ezek közül a munkaszerződésnek német vagy angol nyelven, minden más papírnak német nyelven kell rendelkezésre állnia. Az elvárt iratok:A bejelentés elmulasztásáért kapható bírságok rendkívül szigorúak. A munkavállalót, aki bejelentés nélkül lép osztrák területre, 10 ezer euróra büntethetik. A munkáltató, ha elmulasztja a dolgozó bejelentését, első alkalommal 20 ezer, ismétlődő esetben akár 50 ezer eurós bírságot kaphat munkavállalónként.A kiküldetésre küldött dolgozó számára kötelezően fizetendő bérről ezen az oldalon lehet tájékozódni. Sajnos az oldal csak német és angol nyelven elérhető.A kötelezően fizetendő minimálbért kategóriánként állapítják meg. A legalacsonyabb a 3,5 tonna alatti járművet vezetők számára: havi 1468,66 euró. Nyergesvontató, pótkocsis teherautó sofőrje számára a legkisebb bér 1541,43 euró. Veszélyes áru szállítása esetén 1577,76 euró a havi elvárás.