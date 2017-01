Még egy hétig lehet munkáltatói elszámolást kérni

A munkavállalók január 31-ig kérhetik, hogy munkáltatójuk készítse el személyijövedelemadó-bevallásukat, az erre vonatkozó nyilatkozat az adóbevallással egyenértékű.



Munkáltatói adómegállapítást azok kérhetnek, akik kizárólag az adó elszámolását vállaló munkáltatótól szereztek bevételt, vagy ha 2016-ban több egymást követő munkaviszonyuk volt, a korábbi munkáltatók átadták a jövedelemről, az adóelőlegről és járulékokról szóló igazolást az újnak. Nem akadálya a munkáltatói adómegállapításnak, ha valaki adókedvezményt érvényesít vagy adójáról önkéntes kölcsönös pénztári, nyugdíjbiztosítási nyilatkozatban rendelkezik.



A munkáltatói adómegállapításról az adózók április 30-ig igazolást kapnak, ezután nincs egyéb teendőjük. Akiknek a munkáltatójuk készíti el az szja bevallást, a korábbi évekhez hasonlóan rendelkezhetnek adójuk 1+1 százalékáról.



Idén először a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) a munkáltatóktól, kifizetőktől kapott adatok alapján előzetes nyilatkozat megtétele nélkül minden olyan magánszemély számára adóbevallási tervezetet készít, aki nem kért munkáltatói adómegállapítást, vagy munkáltatója ezt nem vállalta.



Az egyéni vállalkozóknak, az őstermelőknek és az áfafizetésre kötelezett magánszemélyeknek azonban továbbra is maguknak kell elkészíteniük bevallásukat, mert az ő jövedelmi adataik nem állnak teljes körűen a NAV rendelkezésére, nekik a 16SZJA jelű bevallást kell benyújtaniuk.



Az ügyfélkapuval rendelkező magánszemélyek március 15-től tekinthetik meg az adóbevallási tervezetet a www.nav.gov.hu és a www.magyarorszag.hu honlapokon. Akiknek nincs ügyfélkapujuk, március 15-ig többféle módon (levél, sms, telefon stb.) is kérhetik az adóbevallási tervezet papír alapon, postai úton történő megküldését, utána azonban már csak a NAV ügyfélszolgálatain igényelhetik.



Amennyiben az adózó május 20-ig nem javítja, nem egészíti ki az adóbevallási tervezet adatait, illetve nem küld be önállóan bevallást, a tervezet az adózó által benyújtott bevallásnak, a megállapított adó az adózó által bevallott adónak minősül.



Tavaly 4,625 millióan (köztük egyéni vállalkozók) nyújtottak be szja-bevallást. A legtöbben a csökkentett adattartalmú forma mellett döntöttek, munkáltatójukkal 684 ezren, a NAV-val megközelítőleg 440 ezren készíttették el az elszámolást. A NAV idén mintegy 3,8 millió adózó számára készíti el az szja bevallás tervezetét.