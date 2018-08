Még az idén három városban nyit új áruházat az Auchan

Négy új áruházat nyit az Auchan Magyarország az idén, a társaság nettó forgalmának 10 százalék fölötti növekedésére számít.



A Magyarországon 19 hipermarketet üzemeltető Auchan sikeresen nyitott a kisebb üzletformák felé, tavaly adták át első szupermarketjüket Szekszárdon, az idén áprilisban pedig első superstore formátumú üzletüket Budapest X. kerületében - mondta Dominique Ducoux, az Auchan Magyarország vezérigazgatója az üzletlánc csütörtöki sajtótájékoztatóján. Közölte, ősszel Zalaegerszegen és Győrben nyitnak szupermarketet, Sopronban pedig újabb superstore koncepciójú áruházat.



Az Auchan bruttó forgalma a 18 benzinkúttal együtt 363,5 milliárd forint volt a 2017. április 1. és 2018. március 31. közötti üzleti évében, 3,7 százalékkal nőtt az előző évhez képest - ismertette Polgár Gergely, a társaság pénzügyi igazgatója.



A nettó forgalom 5,4 százalékkal 309,5 milliárd forintra nőtt. A vállalat adózott eredménye csaknem 6 százalékkal, 3,8 milliárd forintra emelkedett tavaly az előző évihez viszonyítva - jelezte a pénzügyi igazgató.



Polgár Gergely kiemelte, hogy a forgalom nem csak az új áruház nyitása miatt nőtt tavaly. A vásárlások száma is emelkedett, meghaladta a 43 milliót, ami csaknem 1 százalékos bővülés az előző évihez képest. Egy átlagos vásárlás 8379 forint volt az Auchan áruházaiban, ami 3 százalékkal több az egy évvel korábbinál.



Fejlesztésekre mintegy 10 milliárd forintot fordítottak tavaly, idén 10-12 milliárd forintot terveznek erre a célra - közölte.



Dominique Ducoux vezérigazgató elmondta, tavaly több területen, a hagyományos és az e-kereskedelemben is jelentős fejlesztéseket hajtott végre az áruházlánc. Idén folytatják a munkát az innováció és az új üzletformátumok területén.



Hangsúlyozta ugyanakkor, hogy a társaság továbbra is nagy hangsúlyt fektet a hagyományosan erős hipermarketekre, tovább fejlesztik ezek szolgáltatásait, ennek jegyében alakították át idén nyáron budaörsi áruházukat.



Folyamatosan bővíti az Auchan online áruházának lefedettségét is, amely jelenleg Budapest területén és a főváros agglomerációjában érhető el, és a tervek szerint fokozatosan kiterjesztik országos elérhetőségűre.



A vezérigazgató kiemelte a kőbányai superstore koncepciójú áruházban elindult click&collect szolgáltatást, amelynek keretében az üzletben átvehetők az online rendelt termékek is. Tervezik a szolgáltatás szélesebb körben történő bevezetését.



Dominique Ducoux kitért arra is, hogy a csaknem 7 ezer munkavállalót foglalkoztató vállalat fontos célkitűzése a munkatársak megtartása, ennek érdekében átfogó béremelést hajtottak végre 2017-re és 2018-ra vonatkozóan, ami 2 milliárd forintos költséget jelentett. Ezen felül további jóléti intézkedéseket hoztak, amelyek több mint félmilliárd forint kiadással jártak.