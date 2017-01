Matolcsy erős hidakról, Orbán a föderalizmus illúziójáról beszélt a Lámfalussy-konferencián

Matolcsy: erős hidakat kell építeni az EU és a Távol-Kelet között



Matolcsy György szerint erős hidakat kell építeni az Európai Unió és Kína, az EU és a Távol-Kelet között.



A jegybank elnöke ezt a Budapesten megrendezett Lámfalussy-konferencián mondta hétfőn, kiemelve, az együttműködés Kínával hozzásegíti Európát az EU gazdaságának újraépítéséhez, megerősítéséhez.



A Magyar Nemzeti Bank (MNB) hétfőn negyedik alkalommal rendezi meg a Lámfalussy-konferenciát, a Lámfalussy Lectures nevű tanácskozást a kiemelkedő, magyar származású európai közgazdász, az "euró atyja emlékére". A Lámfalussy Sándorról, a magyar származású közgazdászról elnevezett nemzetközi konferencia fókuszában az idén is az európai integráció válságának problémái és megoldási lehetőségei állnak.



A tanácskozás elején Matolcsy György kérésére a konferencia résztvevői néma felállással emlékeztek meg az olaszországi busztragédia áldozatairól.



A konferencián átadták a tanácskozás hagyományaihoz kapcsolódó díjakat. A Popovics-díjat idén Virág Barnabás, a jegybank ügyvezető igazgatója kapta.



A Lámfalussy-díjat Jacques de Larosiére, az IMF volt vezérigazgatója kapta.



Matolcsy György a konferencia megnyitó beszédében hangsúlyozta: ennek a konferenciának az "egyértelmű és kristálytiszta üzenete" az, hogy Európában, különösen az Európai Unióban (EU) hidakat kell építeni politikai, intellektuális, pénzügyi és emberi hidakat az EU és Kína között, az EU és a Távol-Kelet között.



Kiemelte: Európának sikerült egy egyedi sikertörténetet kiépítenie az elmúlt 500 év során, azonban az elmúlt század első felében Európa lerombolta önmagát, a hosszú világháború alatt. Az elmúlt század második felében sikerült újjáépíteni Európát - hangsúlyozta Matolcsy György, hozzátéve, sikerült erős együttműködést kialakítani az Európai Unión belül, és nagyon rövid időn belül egy igazi, nagy sikertörténetet valósított meg Európa, az euró bevezetését, 1999-től ígeretes történet volt az euró elterjedése.



Az euró 1999-től a globális pénzügyi válság kitöréséig egy ígéretes vállalkozásnak bizonyult, úgy tűnt, igazi globális pénzzé válik - mondta, hozzátéve, 2008-tól nagyon nagy hibákat követtek el az EU-ban, illetve az eurózónában. Európát nem tettük tönkre, de az eredeti európai álmot, víziót tönkretettük, tönkrementek a munkahelyek, a GDP növekedése megállt - mutatott rá a jegybank elnöke.



Matolcsy György emlékeztetett: Lámfalussy Sándor többször hangsúlyozta a pénzügyi stabilitás fontosságát. Ami az eurót illeti, az ígéretes közös valuta rögös úton ment végig, "félintézkedések" közepette, ez azt eredményezte, a közös valutánk pozíciója meggyengült.



Ennek egyik fő oka, hogy az EU gazdaságpolitikái megbuktak, ezt "mi megszorításoknak, megszorító intézkedéseknek nevezzük" - mutatott rá, ezek az intézkedések munkahelyek elvesztését erdményezik, a GDP növekedését megszüntetik, és bizalomvesztéshez vezetnek.



Pénzügyi stabilitásra van szükségünk, ennek segítségével munkahelyeket tudunk teremteni, de ezt nem megszorító intézkedésekkel kell elérni - mondta.



A javaslat az, hogy erős hidakat kell építeni az EU és Ázsia között, és az együttműködés, a kezdeményezés középpontjába helyezzük Kínát. Az Európai Unió, benne a közép-kelet-európai országok nagyon nagy előnyökhöz juthatnak, sok lehetőséget kaphatnak a Kína által meghirdetett "Egy övezet, egy út" kezdeményezés során, amely a Selyemút modern változata lehet, mi vagyunk "a projekt" 64 országának egyike - jelezte Matolcsy György. Kiemelte: "remélem, ez a konferencia hozzájárul ennek a kezdeményezésnek a sikeréhez".



Orbán: Európának el kell eresztenie a föderalizmus illúzióját



Európának el kell eresztenie "a föderalizmus illúzióját", és többpólusúvá kell tenni a kontinenst - jelentette ki Orbán Viktor miniszterelnök.



A kormányfő hétfőn Budapesten, a Magyar Nemzeti Bank (MNB) szervezésében megrendezett Lámfalussy-konferencián azt mondta: Európa egyre gyengébb, lassan már a regionális szereplő státuszáért is meg kell küzdenie. Európa nem tudta megvalósítani nagy céljait, így például az euróval kapcsolatosat, vagyis hogy a dollár mellett a közös európai pénz legyen a világ egyik tartalékvalutája. Emellett az önerőre épülő európai biztonságpolitika kialakítása és az eurázsiai gazdasági térség terve is elbukott - hívta fel a figyelmet.



Szerinte mindennek oka, hogy "Brüsszel egy utópia rabja lett", amit úgy hívnak, nemzetek feletti Európa. Ez egy illúzió, ugyanis nincs európai nép, hanem európai népek vannak - hangoztatta.



A földrész újbóli versenyképességéhez szükséges megoldást Orbán Viktor abban látja, hogy Európának el kell eresztenie "a föderalizmus illúzióját", többpólusúvá kell válnia. Az egyik ilyen erős pólus a visegrádi csoport (Magyarország mellett Lengyelország, Csehország és Szlovákia) akar lenni - jelezte.



A miniszterelnök kiemelte emellett, hogy új megállapodást kell kötni az Egyesült Államokkal a "hamvába halt" szabadkereskedelmi megállapodás helyett, az ugyanis nem jön létre.



Megállapodásokat kell kötni továbbá Kínával, és újra elő kell venni Oroszország kérdését is - sorolta Európa teendőit Orbán Viktor, hangsúlyozva: a többközpontú világrend lehetőségeket tartogat. Kínát "állócsillagként" jellemezte, amely hosszú évtizedekig fogja meghatározni a világgazdaságot. Oroszországról pedig azt mondta: túlélte "a nyugati izolációs és rendszerbuktató kísérleteket", az alacsony olajárat, a szankciókat és a nem kormányzati szervezetek, az NGO-k "szabad, pártatlan, külső befolyás nélküli, belső megmozdulásait".



Szerinte Európában nem észszerű figyelmen kívül hagyni az Oroszország jelentette erőt és egyben lehetőséget.



Ehhez - folytatta - több európai önbizalomra lenne szükség, és a kontinensnek képesnek kellene lennie arra, hogy megvédje magát katonailag külső segítség nélkül. Utóbbi ma még nincs így - jelentette ki, üdvözölve ugyanakkor Francois Fillon francia jobboldali elnökjelölt - "a reményeink szerinti leendő francia köztársasági elnök" - hétfői berlini látogatását, amelynek legfontosabb témája a közös európai védelmi szövetség ügye lehet.



A jövő nagy kérdésének nevezte, hogy Európa meg tudja-e védeni magát az Egyesült Államok nélkül. "Ennek a megoldásnak a kulcsa egy pofonegyszerűnek látszó dolog, amit úgy hívnak, hogy német-francia biztonsági és katonai együttműködés, közös hadsereg, közös biztonsági rendszer" - fejtette ki.



A kormányfő Európa gondjait sorolva azt is mondta, hogy ahol sok bevándorló telepedett meg a kontinensen, ott azonnal megnőtt a bűnözés.



Szerinte a demográfiai gondokra nem a betelepítés, a migráció a megoldás. Az a nemzet ugyanis, amely nem képes újratermelni magát, nem is érdemli meg, hogy létezzen - fogalmazott.



A magyar gazdaságot jellemezve a miniszterelnök kijelentette: Magyarország sikertörténetté vált, a magyar modell négy eleme pedig a politikai stabilitás, a szigorú fiskális politika, a segély- helyett munkaalapú társadalom és a keleti nyitás. Utóbbival kapcsolatban megjegyezte: az európaiaknak meg kell érteniük, az nem megy, hogy "nyitni akarunk más országok irányába, Keletre, mondjuk, Kína felé gazdaságilag, majd minden reggel kioktatjuk őket az emberi jogokból". A keleti nyitás lényege a tisztelet, amely megelőzi az ideológiát - hangoztatta, hozzátéve, hogy a magyaroknak szerencsésebb a helyzetük, mert "mi egy keleti nép vagyunk, amelybe kereszténységet oltottak, és ez egy sajátos nézőpontot tesz lehetővé, és értjük mindazt, ami Kínában történik".



Orbán Viktor az MNB-re kitérve arról is beszélt, hogy amikor a jegybank "ellenzékben" volt, amikor két különböző irányba húzott a politika és a pénzügyi világ, akkor Magyarország sokat szenvedett, feleslegesen. Ám mióta a nemzeti bank keresi az együttműködést a mindenkori politikai vezetéssel, azóta látványos a gazdasági fejlődés - fogalmazott.



A miniszterelnök szólt a pénteken beiktatott új amerikai elnök, Donald Trump azon kijelentéséről is, amely szerint minden nemzetnek joga van ahhoz, hogy saját magát tegye az első helyre. Értékelése szerint ez a kijelentés - amely egy kulcsmondat, és korábban nem hangozhatott volna el - nagy változást jelent, azt mutatja, hogy a multilateralizmusnak vége, és a bilaterális korszak köszöntött be.



"Engedélyt kaptunk a legmagasabb világi helyről, miszerint nekünk is szabad magunkat az első helyre tenni. Nagy dolog ez, nagy szabadság és nagy ajándék" - kommentálta az új amerikai elnök szavait Orbán Viktor.



Szerinte a multi- helyett a bilaterális megállapodások előtt nyílik meg a tér a katona- és a gazdaságpolitikában is. Nincs olyan, mindenkire ráhúzható gazdaságpolitika, amely az egyébként különböző adottságú nemzeteket egyaránt sikeressé tehetne - magyarázta a kormányfő.



Európának szakmai konvergenciára is szüksége van az IMF volt vezérigazgatója szerint



Európának a közgazdasági szakpolitikák területén is erősítenie kell a konvergenciát ahhoz, hogy hitelesebbé váljon és elérje céljait - mondta Jacques de Larosiére, a Nemzetközi Valutaalap (IMF) volt vezérigazgatója a Magyar Nemzeti Bank (MNB) által szervezett Lámfalussy-konferencián hétfőn Budapesten.



Hozzátette, szükséges, hogy egy bizonyos szintű homogenitás alakuljon ki a tagállamok között, mivel a versenyképességi mutatók nagyon eltérnek.



Hangsúlyozta, a nemzeti kormányok és nem az európai intézmények okolhatók a szakpolitikai konvergencia hiánya és az alacsony növekedés miatt. Úgy vélte, nagy a veszélye annak, hogy a kollektív fegyelem tovább gyengül, és áldozatává válik a demagógiának. Az integrált Európa modellje, bármilyen gyengén működik is, a legjobb módja annak, hogy megakadályozza a lecsúszást a lejtőn - mondta.



Jacques de Larosiére úgy vélte, az 2009-2010-es euróövezeti adósságválság arra kényszerítette a tagállamokat, hogy kiegyenlítsék az uniós egyensúlytalanságokat, amelyek elsősorban a periférikus tagállamokban alakultak ki az infláció, a munkaerő egységnyi költsége és a fizetési mérleg egyenlege területén. Nem voltak minimális szinten sem konzisztensek az egyes országok gazdaságpolitikái, ami alapvetően fontos lenne az unióban - mondta. Az Európai Központi Bank (EKB) időben kiadta a figyelmeztetést, azonban a tényleges reakciót a - későn érkező - piaci jelzések váltották ki.



Az új keleti tagállamokban egészségesebben alakultak a konvergencia folyamatok, mint a régebbi tagországok esetében - mondta. A legtöbb versenyképességi mutatójuk jó volt, az üzleti környezet is barátságosabb volt, valamint komoly tőkebeáramlás érkezett, az uniós alapokból származó pénzekkel együtt valódi integráció történt az EU szintjéhez.



Kifejtette, a tényleges, 1,5 százalékot meghaladó növekedési pályához való visszatéréshez szükséges a fenntartható adósságkezelés, és az állami költekezés visszafogása. Fontosak a strukturális kiigazítások, az adminisztratív akadályok csökkentése az új beruházások előtt, a munkaerő mobilitásának segítése a munkanélküliség csökkentésére - tette hozzá.



Olyan unióra van szükség, ahol a tőke szabadon tud áramlani, ahol a befektetők dolgozni szeretnének, minél több tranzakciót végezni - jelentette ki. Véleménye szerint az egyes országoknak kellene gondoskodni a minimális konvergenciáról, még akkor is, ha ez bevételi oldalon korlátot jelent.



Úgy vélte, ehhez szükség volna egy "konvergenciaminisztériumra", amelynek joga volna a szükséges gazdasági kiigazítások elősegítésére. Kitért arra, hogy az intézkedések demokratikus megalapozáshoz az Európai Parlament tagjait az egész kontinensről kellene választani, nem egyes országokból, elnökét pedig közvetlenül lehetne megválasztani.



Az IMF volt vezérigazgatója szerint mindehhez egy kiegészítő integrációra van szükséges, bár ennek valószínűsége "igen távoli".



Az Európai Uniónak napirendre kell tűznie a közös kül- és védelmi politikát is, ha jelentős szereplő akar maradni a biztonsági kihívásokkal teli világban - mondta. Elismerte, hogy ebben sok a buktató, és sok a biztonsági feszültség, de az Egyesült Államok által nyújtott védelem egyre problematikusabb, és Európa nem maradhat a partvonalon. Ehhez nagyobb költségvetésre is szükség van, ami túlmutat az egyes országok védelmi költségvetésén - tette hozzá.



Az IMF volt vezérigazgatója szerint az EU akkor tud határozottabb szerepet játszani a világban, ha a tagállamok közös álláspontot alakítanak ki a biztonsági és migrációs politikában. Az uniónak saját határait szigorú, de szelektív migrációs politikával kellene megvédenie - vélekedett.



Ázsia és Európa kiegészíti egymást a Bank of China elnöke szerint



A világ leghosszabb gazdasági folyosója jöhet létre az európai és az ázsiai piac sikeres összekapcsolásával, a két régió kiegészíti egymást, Európa komoly múltbeli tapasztalattal és magas szintű technológiával rendelkezik, míg Ázsiát a gyors növekedés, az óriási piaci kereslet és a munkaerő széles rendelkezésre állása jellemzi - mondta Tien Kuo-li, a Bank of China Ltd. elnöke az idén negyedik alkalommal megrendezett Lámfalussy-konferencián hétfőn, Budapesten.



A pénzintézet elnöke előadásában elsősorban a Kelet-Ázsiát a Közel-Kelettel, Afrikával és Európával összekötni kívánó, úgynevezett Egy övezet egy út kezdeményezés előnyeiről és eddigi eredményeiről beszélt, kiemelve a beruházások közül a Budapest-Belgrád vasútvonal fejlesztését, amelynek 2017-es befejezése hozzájárulhat Tien Kuo-li szerint ahhoz, hogy Magyarország regionális központtá váljon.



Elmondta, az utóbbi három évben több mint 100 ország reagált kedvezően az egymástól elválasztott piacok összekötésére irányuló kezdeményezésre, 56 ország és számos nemzetközi szervezet egyetértési megállapodást írt alá Kínával.



Európában Magyarország elsőként csatlakozott ehhez a megállapodáshoz, ami nemcsak szimbolizálja a magyar kormány "nagyszerű jövőképét", hanem a két ország elképzeléseinek illeszkedését is mutatja - jegyezte meg az elnök.



Kifejtette: a projekt keretében az utóbbi években pénzügyi kezdeményezések is indultak, létrejött az Ázsiai Infrastrukturális Beruházási Bank (AIIB), a Selyemút Alap, a tervezettnél sokkal gyorsabb az előrehaladás, amely mindenképpen gazdasági növekedéshez vezet. Rámutatott, hogy 2014 és 2016 között a hét vezető ipari hatalom (G7-országok) reálgazdasági növekedése 1,7 százalékos volt, míg a kezdeményezés vonalában elhelyezkedő Ázsiában, Európában, a Közel-Keleten és Észak-Afrikában rendre 6,6 százalékos, 3,2 százalékos, illetve 2,7 százalékos volt a gazdasági növekedés, tehát óriási a gazdasági potenciál.



Elmondása szerint az utóbbi három évben a kínai vállalkozások 53 milliárd dollárt, Kína pedig további 279 milliárd dollárt fektett be 61 országban. Ezen felül Kína 700 millió dollárt költött a leginkább szegénységgel sújtott országokra, és fontos hajtóerejévé vált a világgazdaság növekedésének, míg 1980-ban a kínai bruttó hazai termék a világ GDP-jének 2,7 százalékát adta, 2000-re 3,6 százalékát, 2015-re már 15,2 százalékát a Nemzetközi Valutaalap (International Monetary Fund - IMF) statisztikái szerint. Tien Kuo-li megjegyezte: várakozásaik szerint a kínai gazdaság éves növekedési üteme 6,5 százalékra gyorsul fel.



A bankelnök ugyanakkor jelezte, hogy mindezek ellenére nagyon alacsony jelenleg a beruházási aktivitás Európa és Kína között, az EU külföldre irányuló beruházásainak csupán 6,5 százalékát teszi ki a Kínában befektetett összeg és hasonló a helyzet fordítva is. Ennek oka részben az eltérő szabályozás lehet - mondta Tien Kuo-li, hozzátéve, hogy éppen ezért nagy szükség van a kezdeményezésben részt vevő országok rendszereinek összehangolására is, az infrastrukturális hálózatok és a termelés összekapcsolása mellett.



Mindazonáltal a pénzintézet elnöke kiemelte, hogy a kínai külkereskedelmi volumen növekedési ütemének lassulása ellenére, a bilaterális (kétoldalú) kereskedelmi kapcsolatok Magyarország és Kína között erősödtek, a volumen meghaladta a 8 milliárd dollárt 2016-ban.