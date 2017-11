Mall.hu: a webáruház fennakadás nélkül működik

A Mall.hu a 2017. november 14-én megkezdettaz alábbi tájékoztatást adja:"Mint ismert, az eljáró hatóságok egy országos akció részeként társaságunknál is helyszíni vizsgálatot kezdeményeztek, amely jelenleg is zajlik. A vizsgálat kapcsán számos félreértés látott napvilágot, ezekre reagálunk az alábbiakban.A tények:A Mall.hu 12 éve működik hazánkban, jelenleg Magyarország egyik legnagyobb, számos elismeréssel rendelkező webáruháza.Webáruházunk fennakadás nélkül működik, vállalatunk teljes erőbedobással dolgozik, azaz valótlan az az állítás, hogy a Mall.hu működése szünetel.Vevőink jelenleg is vásárolhatnak webáruházunkban, a megrendeléseket a vállalatcsoport központi, csehországi raktárából teljesítjük, házhoz szállítással. A személyes átvételi lehetőség egyelőre nem elérhető.Készülünk a Black Friday akciókra, hiszen továbbra is elkötelezettek vagyunk hazai vásárlóink iránt.A hatósági akció miatt a korábbi megrendelések teljesítése késedelmet szenved. Erről tájékoztattuk érintett vevőinket.A hatósági akció miatti fennakadások nem érintik vevőink garanciához és elálláshoz kapcsolódó jogait. Mint minden online rendelésnél, a jótállás és az elállási jog érvényesítésének határideje is a rendelt áru kézhezvételétől kezdődik. Nincs változás abban sem, hogy amennyiben egy vásárlónk – akár a késedelmes szállítás miatt – eláll a már kifizetett termékek megvásárlásától, visszautaljuk számára az áruk vételárát és a szállítási költséget is. Előfordulhat azonban, hogy a visszautalás a szokásosnál több időt vesz igénybe.Továbbra is mindenben együttműködünk a hatóságokkal azért, hogy a nyomozást a lehető leghamarabb megnyugtatóan lezárhassák. Minden rendelkezésünkre álló jogi eszközt igénybe veszünk azért, hogy mielőbb visszaállítsuk a magyarországi raktárunk normál működését és a megrendelt árukat kiszállítsuk.Az okozott kényelmetlenség miatt vevőink és partnereink elnézését kérjük, köszönjük a türelmüket és az irántunk tanúsított bizalmat."