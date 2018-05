Május végéig igényelhetik a téli rezsicsökkentést a társasházak

A téli rezsicsökkentést még május 31-ig igényelhetik a társasházak - hívta fel a figyelmet a Nemzeti Közművek.Az MTI-hez pénteken eljuttatott közleményében az egyetemes szolgáltató ismerteti: a társasházak többsége már igényelte a lakásonként járó 12 ezer forintos juttatás jóváírását a fogyasztói közösség földgáz-folyószámláján, de sok jogosult még nem nyújtotta be az igényléshez szükséges kérelmet.A Nemzeti Közművek jelezte, a kormányrendelet alapján a fogyasztói közösségekben lévő önálló lakások földgázfogyasztói is mindannyian megkapják a téli rezsicsökkentés 12 ezer forintos összegének jóváírását.A kormányrendeletnek megfelelően a Nemzeti Közművek már április 10-én elérhetővé tette a szükséges formanyomtatványt ügyfélszolgálatain és weboldalán. Az ezzel kapcsolatos teendőket a fogyasztói közösségek, társasházak felhatalmazott képviselője intézheti postai, illetve elektronikus úton, vagy személyesen az ügyfélszolgálaton. A képviseletre nem jogosult lakóknak, tulajdonosoknak nincs teendőjük, illetve nem is tudnak eljárni ez ügyben.Az egyetemes szolgáltató a fogyasztói közösség kérelmét 15 munkanapon belül megvizsgálja, és ez alapján jóváírja az összeget. A fogyasztói közösség földgáz-folyószámláján a korábban már megkapott jóváírás és a lakásonként járó 12 ezer forintos összeg különbözete jelenik meg.A részletes tudnivalókról minden érintett fogyasztói közösség tájékoztató levelet kapott, de az információk megtalálhatók a Nemzeti Közművek honlapján is ().