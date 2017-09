Magyarország világszínvonalú GMO-mentes mezőgazdasági termelését mutatják be az OMÉK-on

Magyarország ma már világszínvonalú, GMO-mentes mezőgazdasági termelésre képes; ezt mutatja be a két hét múlva Budapesten megnyíló 78. Országos Mezőgazdasági és Élelmiszeripari Kiállítás és Vásár (OMÉK) - mondta a földművelésügyi miniszter szerdán a fővárosban az esemény beharangozó sajtótájékoztatóján a Vajdahunyad várában.



Fazekas Sándor elmondta: az elmúlt években a magyar mezőgazdaság folyamatosan bővült, kibocsátása 2016-ban meghaladta a 2619 milliárd forintot, az agrárkivitel értéke hat év alatt 37,5 százalékkal, a külkereskedelmi többlet pedig 34,9 százalékkal emelkedett. Mindez kellő alap arra, hogy az OMÉK a szakmai és a széles nagyközönség számára is újdonságokkal és érdekes információval szolgáljon - mondta a miniszter.



Hozzátette: a kétévente megtartott mezőgazdasági és élelmiszeripari bemutatót ebben az évben szeptember 20-24. között rendezik meg a Hungexpo Vásárközpontban Kőbányán. Közölte azt is: az idén - hagyományteremtő szándékkal - a kiállítás hivatalos megnyitását megelőzően a szakembereket szakmai napra várják.