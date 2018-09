Magyarország digitális fejlődéséről tárgyalt Orbán Viktor a Deutsche Telekom vezetőivel

Orbán Viktor miniszterelnök (j2) fogadja Timotheus Höttgest, a Deutsche Telekom vezérigazgatóját (b2) a Parlamentben 2018. szeptember 17-én.

MTI Fotó: Miniszterelnöki Sajtóiroda / Szecsődi Balázs

Orbán Viktor miniszterelnök hétfő reggel az Országházban fogadta Timotheus Höttgest, a Deutsche Telekom (DT) vezérigazgatóját, valamint Srini Gopalant, a cég Európáért felelős vezérigazgató-helyettesét és Rékasi Tibort, a Magyar Telekom vezérigazgatóját, akikkel a Magyarország digitális fejlődése terén elért közös eredményeket, valamint az elkövetkező időszak kilátásait és kihívásait tekintették át - tájékoztatta az MTI-t Havasi Bertalan, a miniszterelnök sajtófőnöke.A felek egyetértettek abban, hogy a digitális gazdaság megerősítése Magyarország, sőt Európa versenyképessége szempontjából is kulcsfontosságú, és a szabályozási környezet, a befektetésösztönzés, valamint a frekvenciagazdálkodás nagyban előre tudja mozdítani a digitalizációt.Elhangzott: a Digitális Jólét Programban meghatározott célokra és az eddig elért eredményekre építve Magyarországnak minden esélye megvan arra, hogy a digitális kor sikeres szereplője legyen.Timotheus Höttges elmondta, hogy a Magyar Telekom a jövőben is jelentős szerepet vállal a korszerű mobil és vezetékes digitális infrastruktúra kiépítésében Magyarországon. A Deutsche Telekom részt vesz az 5G kommunikációs szabvány kialakításában, és hazai leányvállalata az 5G Koalíció tagjaként mindent megtesz annak érdekében, hogy Magyarország az 5G fejlesztések egyik régiós központjává válhasson.Srini Gopalan hangsúlyozta, hogy a Magyar Telekom stratégiai szerepet tölt be a DT-csoportban, amely elkötelezett Magyarország és a további fejlesztések iránt - áll Havasi Bertalan tájékoztatásában.