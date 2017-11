Magyarország csatlakozott a SINO-CEE Fund tőkebefektetési alaphoz

A SINO-CEE Fund befektetési alap a kínai kormány és tizenhat közép-kelet-európai ország között létrejött együttműködési megállapodás (Sino-CEE "16+1" Cooperation Framework) eredményeképpen valósult meg, létrehozását a 2016. novemberi rigai Kína-Közép-Kelet-Európa csúcstalálkozó alkalmával jelentették be. Az alap fókuszában a közép- és kelet-európai befektetések támogatása áll.



Urbán Zoltán a közlemény szerint az aláírást követően elmondta: Magyarország a kormány döntése alapján 50 millió eurót fektet be a mintegy 10 milliárd eurós alapba. Amennyiben az alap működésével kapcsolatos tapasztalatok kedvezőek, további 50 millió eurós hozzájárulásról is döntés születhet. Az alap a szerződés szerint legalább 300 millió eurónyi befektetést fog Magyarországon eszközölni.