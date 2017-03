Magyar vállalkozás nyerte el a legjobb innovációért járó díjat Dubajban

A Gulfood a világ egyik vezető élelmiszer- és vendéglátóipari szakkiállítása, csaknem 5.000 kiállító vett részt 120 országból. Idén közel 100 ezer látogatót vonzott az esemény. A rendezvény kaput nyit egyrészről a folyamatosan növekvő emirátusi piacra, másrészt kijutási lehetőséget teremt a teljesközel-keleti és ázsiai térségre is. A sikert jól jellemzi, hogy számos kiállító korábbi megjelenései alkalmával már a helyszínen jelentős üzletkötésekről számolt be. A rendezvény az üzleti kapcsolatépítés mellett világszinten is kiváló lehetőséget kínált a trendek, koncepciók, innovációk, valamint a kockázatok és veszélyek felmérésére is.

Sikeres szerepléssel búcsúzott a magyar nemzeti stand az idén február végén kezdődő Gulfood-on, a világ egyik vezető élelmiszer- és vendéglátóipari szakkiállításán, Dubajban.A kiállításon magyar vállalkozás nyerte el a legjobb innovációért járó díjat és a legjobb csomagolás kategóriában is volt hazai döntős. A március 2-ig tartó kiállításon az Agrármarketing Centrum (AMC) 156 négyzetméteres közösségi standdal jelent meg.A látogatók többek között sajtokat és tejtermékeket, mézeket, édesipari készítményeket, fagyasztott zöldségeket és gyümölcsöket, mák és dióféleségeket, illetve cukrászati termékeket kóstolhattak.A hazai kiállítók közül kiemelkedő teljesítményt nyújtott a Zila Kávéház Kft., ami az általuk szabadalmaztatott cukrászati eszközökkel, különleges és igen kedvelt formákkal elnyerte az idei Gulfood élelmiszer technológiáért és innovációért járó díjat, a "Gulfood Innovation Awards"-ot.A legjobb csomagolás kategóriában a "Dr. Honey" méz termékekkel a Hungaroharvest Kft. is bekerült a döntőbe, több száz résztvevőt megelőzve.A hazai kiállítók egyöntetűen sikeresnek ítélték az idei szereplést, többen már az első napokban ígéretes üzleti tárgyalásokat folytattak.