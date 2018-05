Magyar Idők: A világ legjobb befektetési célországai közt van Magyarország

Magyarország a világ tíz legjobb befektetési célországa között található, régiós szinten pedig két kategóriában is első helyen szerepel a Site Selection Global Best to Invest 2018 jelentése alapján - írta a Magyar Idők a Nemzeti Befektetési Ügynökség (HIPA) közleményére hivatkozva csütörtökön.



A felmérés szerint Magyarország a befektetési projektek számát tekintve a világranglistán a nyolcadik helyen szerepel; a világranglistán az első három helyezett Kína, Németország és India. A kelet-európai és közép-ázsiai régióban a legvonzóbb befektetési célország Magyarország lett, továbbá Budapest nyerte el az első helyet az egy főre jutó befektetési volumen kategóriában is - idézték fel az ügynökség honlapján is elérhető közleményben.



A felmérés keretében vizsgálták a befektetési ügynökségek tevékenységét is, Kelet-Európa és Közép-Ázsia legjobb befektetési ügynöksége címet a HIPA nyerte el. A Külgazdasági és Külügyminisztérium irányítása alatt működő ügynökség rámutatott: a működőtőke-befektetések terén elért eredményeik, az ügyfeleiknek nyújtott szolgáltatások minősége, munkatársaik szak- és nyelvtudása, valamint az országban jelen lévő befektetők visszajelzései alapján nyerték el a díjat.



Ésik Róbertet, a HIPA elnöke a közleményben megjegyezte: 2014 és 2017 között csaknem háromszáz sikeres befektetési projektet kezelt az ügynökség, amelyek több mint 58 ezer munkahelyet teremtenek, több mint 10 milliárd euró befektetési értéket jelentenek. A közleményben arra is kitérnek, a díjátadásra a The World Forum for FDI rendezvényen, idén júniusában kerül sor Liverpoolban.



Az évente publikált Global Best To Invest felmérés hátterét az amerikai Conway működőtőke-befektetési tanácsadó cég saját adatbázisa adja, valamint figyelembe veszik egyes nemzetközi versenyképességi ragsorok alakulását is. A beruházások esetében azon projekteket veszik számításba, amelyek legalább egymillió dolláros működőtőkét jelentenek, húsz munkahelyet teremtenek vagy 1900 négyzetméter új működési területet igényelnek - idézte fel a HIPA.



A listát, amely több mint ezer nemzetközi tanácsadó bevonásával készül, a Conway vállalat szaklapja, a Site Selection magazin adja ki.