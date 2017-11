Londoni elemzők: a magyar gazdaság még 2019-ben is 3 százalék felett nő majd

Londoni pénzügyi elemzők szerint a magyar gazdaság a következő években is saját hosszú távú trendátlaga felett növekszik, és a növekedési ütem várhatóan még 2019-ben is meghaladja a 3 százalékot, de a Magyar Nemzeti Bank (MNB) monetáris politikája a belátható előrejelzési távlatban nem szigorodik.



A Morgan Stanley globális pénzügyi szolgáltató csoport londoni befektetési részlegének feltörekvő piacokkal foglalkozó elemzői hétfőn bemutatott új prognózisukban közölték: kisebb kiigazításokat hajtottak végre korábbi előrejelzésükön. Az idei évre az eddigi 3,8 százalék helyett 3,7 százalékos növekedést várnak Magyarországon, 2018-ra szóló növekedési becslésüket viszont 3,3 százalékról 3,5 százalékra javították.



A ház most először közölte 2019-re kidolgozott előrejelzését, amely arra az évre a magyar hazai össztermék (GDP) 3,2 százalékos bővülését valószínűsíti.