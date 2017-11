Leépítés az Opelnél: a kölcsönzött munkaerőtől válnak meg Szentgotthárdon

Kaszás Zoltán hangsúlyozta: az Opel vezetősége az augusztusi tulajdonosváltást követően kezdett el dolgozni egy olyan, a vállalat jövőjét hosszú távon meghatározó terven, amelynek részleteit novemberben, tehát még ebben a hónapban ismertetik.



A szóvivő hozzáfűzte azt is: a kölcsönzött munkaerő létszámának igazítása a megrendelésekhez az autóiparban megszokott eljárás, a szentgotthárdi gyár történetében is volt már ilyenre példa.



Kaszás Zoltán arra is felhívta a figyelmet, hogy a létszámcsökkentés mértéke függ a további megrendelések változásaitól, de azt valószínűsítette, hogy az év végéig megválnak valamennyi munkaerő kölcsönzés keretében foglalkoztatott kollégájuktól, a feladatok ellátására elegendő lesz az Opel Szentgotthárd Kft. saját dolgozói állománya.



A Magyar Idők pénteki számában arról írt, hogy a napokban rövid idő alatt már másodszor jelentették be az Opel szentgotthárdi gyárában a dolgozóknak, hogy jelentős mértékű, mintegy száz munkavállalót érintő leépítést hajtanak végre.



A cikk utal rá, hogy október közepén száz munkást irányítottak vissza a WHC Consulting Kft. munkaerő-kölcsönző céghez és jelezték, hogy további létszámcsökkentés várható a kölcsönzött munkaerő közvetítés keretében foglalkoztatottak körében.



A híradás szerint a leépítések, illetve a teljesítmény visszafogásának híre nemcsak a munkavállalók körében keltett riadalmat, hanem az önkormányzatnál is, amelynek a cég jelentős összegű iparűzési adót fizet évente.



Huszár Gábor (Fidesz) Szentgotthárd polgármestere az MTI-nek elmondta: szó sincs riadalomról, egyelőre a város önkormányzata is arra vár, hogy az Opel vezetése nyilvánosságra hozza a motorgyárral kapcsolatos - november közepére ígért - középtávú elképzeléseit.



Hozzáfűzte: Szentgotthárdnak fontos a gyár és annak jövőjében, de szavai szerint az, hogy a tavaly gyártott, rekord mennyiségű, 630 ezer darab motorhoz képest a idén, vagy akár jövőre visszaesik a megrendelések száma, még nem ok a riadalomra.



A polgármester szólt arról is, hogy a helyi foglalkoztatási paktumok keretében, - vagy például GINOP uniós pályázati forrásainak felhasználásával - jelentős összegek állnak rendelkezésre akár a kölcsönzött munkaerő átképzésre is, a megyében pedig munkaerőhiány van, ezért szerinte a létszámleépítésben érintetteknek van esélye az elhelyezkedésre.