Lassan nem lesz, aki a nyomdagépek mellé álljon

Vészesen fogynak a szakemberek részben a nyugdíjazások, a külföldi munkavállalások miatt, de leginkább az utánpótlás nevelés jelenti a legfőbb gondot ezen a területen.Lassan eljuthatunk odáig, hogy nem lesz kit a nyomdagépek mellé állítani, dacára annak, hogy milliárdos nagyságrendű fejlesztéseket hajtanak végre az ágazaton belül. Annak érdekében, hogy ez semmiképpen se következzen be a Nyomda- és Papíripari Szövetség akciótervet dolgozott ki, és meghirdette a kifejezetten a fiatalokat megcélzó Print: a TE jövőd kampányt, amely mögé olyan, nyomdagép gyártók is felsorakoztak, mint a Xerox Magyarország Kft.

A hazai GDP 3-5 százalékát megtermelő nyomdai ágazat tartósan 9-10.000 embernek ad munkát Magyarországon, és mellettük még körülbelül 3-4.000 főnek lenne itt lehetősége az elhelyezkedésre. A bérviszonyok rendezésével a Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat idei kimutatása szerint már a fizetések is egyre versenyképesebbek ebben a szektorban. Az átlagkereset a számításaik alapján meghaladja a bruttó 242.000 forintot, aminek köszönhetően a nyomdászok a hazai szakmákat összesítő jövedelmi rangsor középmezőnyében találhatóak meg.Ennek ellenére évről – évre kevesebben ülnek be az iskolapadba, hogy ezt a nagy múltra visszatekintő szakmát kitanulják. Oka, hogy az elmúlt bő tíz évben a felnövő generációk elvesztették a kapcsolatukat és az érdeklődésüket a nyomtatott kommunikáció iránt. Ma már annyira a digitalizáció és a mobilizáció határozza meg az életet, hogy a print megoldások egyre kevesebb figyelmet kapnak a köreikben.A fennálló helyzetet enyhítendő a Nyomda- és Papíripari Szövetség, Print: a TE jövőd elnevezéssel nyomdák, és az olyan gyártók, mint a Xerox Magyarország Kft. támogatásával hosszú távú marketingkampány megvalósításába kezdett, aminek célja, hogy a mai fiatalok valódi képet kapjanak arról, mit jelent napjainkban nyomdásznak lenni.Ennek megfelelően kidolgoztak egy két lépcsős iskolai programot, aminek részeként először a programhoz csatlakozó nyomdák direktben felvették a kapcsolatot a közelünkbe lévő oktatási intézményekkel, majd iskolalátogatás keretében bemutatták a nyomdájukat és az ott folyó sokszínű munkát a tanuló ifjúságnak. Második lépcsőben pedig ezek a vállalkozások élményt adó, helyi szintű nyomdai programok szervezésébe fogtak, ahol arra helyezték a hangsúlyt, hogy a kisebb és nagyobb gyerekek maguk is belelássanak egy nyomda napi folyamataiba, és testközelből kísérhessék figyelemmel a nyomdászok munkáját. A Xerox Magyarország is bekapcsolódott a programsorozatba. Idén nyáron egy csoport 10-15 év közötti gyermekeket láttak vendégül a csepeli digitális nyomdájukban, ahol osztatlan sikert aratva be is vonták őket a munkafolyamatokba.

Arra törekedtünk az üzemlátogatás során, hogy fiatalok tiszta képet kapjanak arról, mit is jelent ma nyomdásznak lenni. Azt reméljük, hogy a modern, jó felszereltségű nyomdánk bemutatásával több fiatalnak kedvet csináltunk ahhoz, hogy a nyomdai szakmát is komolyan számításba vegyék a jövőbeni pályaválasztásuk során

– jelentette ki Major András, a Xerox Magyarország nyomdaipari üzletágvezetője. Hozzátette, hogy az ilyen programok ahhoz is hozzájárulnak, hogy az iskolai oktatás kereteit kibővítve friss, naprakész és gyakorlati ismeretekkel bővíthessék tudásukat a gyerekek, illetve a tanárok is.Az elmúlt időszakban a Print: a TE jövőd kampány mellett a Nyomda- és Papíripari Szövetség saját, 10 hetes tanfolyamokat is szervezett a nyomdagépek kezelőinek képzésére, valamint folyamatosan díjazza a magyar nyomtatott kommunikáció legkiválóbb termékeit, köztük a fiatal tanulók első próbálkozásait is a BEST PRINT HUNGARY verseny elismeréseinek odaítélésével.A Print: a TE jövőd kampány következő állomásaként a Szövetséggel jövő héten a Budapest Főváros Kormányhivatala által szervezett, a pályaválasztást segítő SzakMÁzz! 2017 kiállításon találkozhatnak a fiatalok és más érdeklődők, ahonnan a Xerox jóvoltából frissen készült, személyre szabott nyomdatermékeket is hazavihetnek. A rendezvény 2017. október 10-11 között a Hungexpo területén található meg, és mindkét napon 9-16 óra között látogatható, a belépés ingyenes.Bővebb információk a Nyomda- és Papíripari Szövetségről:Részletek a Print: a TE jövőd kampányról: