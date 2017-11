Lakásvásárlás vagy albérlet? Melyik a kifizetődő?

rugalmasan cserélhető, ha meglátunk egy jobb lehetőséget

nem nekünk kell javítani, ha elromlik valami

nem kell foglalkoznunk az amortizációval

nem kell berendeznünk

hosszú távú biztonságot jelenthet a családnak

befektetésnek is ideális

folyamatosan nő az értéke, ha odafigyelünk rá

a havonta lakásra fordított összeg nem lesz „ablakon kidobott pénz"

Bérelnünk akkor érdemes, ha kevesebb pénzbe kerül az albérlet, mint amennyit a hitel törlesztésére kifizetnénk.

Ne felejtsük el, hogy a saját ingatlannál nem csak a törlesztővel, hanem - ahogy albérlet esetében is - rezsiköltséggel is számolni kell, ami jelentősen megdobhatja a havi kiadást egy nagyobb ingatlan esetében.

Nem mindegy, hogy melyik városban akarunk vásárolni: milliós eltérések vannak vidék és Budapest között a lakásárak tekintetében. Egyes megyeszékhelyeken akár egy budapesti lakás árának feléből is találunk otthont.

A lakáshitelhez nagyjából 20 százalékos önrészre is szükség van, ami egy 15 millió forintos kölcsön esetében 3 millió forint. Kezdjünk el félretenni!

Használjuk ki az állami kedvezményeket: piaci hitelünk mellé vegyük igénybe a lakástakarékpénztári lehetőségeket vagy a családi otthonteremtési kedvezmény 10+10 millió forintját. Szinte minden bank kínál fogyasztóbarát lakáshitelt is kedvező kamatozással, kiszámítható törlesztőrészletekkel. Ismerkedjünk meg velük!

Számoljuk ki végül azt, hogy mennyi idő után térül meg a lakásvásárlás. Ehhez határozzuk meg, hány évet lakunk majd várhatóan az ingatlanban, majd hasonlítsuk össze a bérlés összes költségét és a lakásvásárlás összes költségét. Néhány évre a bérlés, egy ponton túl a vásárlás éri meg jobban - a tervezett évek számától függ, hogy mikor van ez a pont. A szakértők ezt fedezeti időtávnak nevezik.

Sosem volt egyszerű eldönteni a kérdést, mostanában pedig pláne nem lett könnyebb: a lakásárak és az albérletárak is hihetetlenül magasak, nem csak a fővárosban, hanem vidéken is. Mi lehet a jó lépés, ha a két megoldás közül kell választanunk? A Bank360 hitelszakértői számolgattak egy kicsit: lakáshitel vagy bérleti díj?Nem okozunk nagy meglepetést azzal, ha eláruljuk: mindkét esetben jócskán a zsebükbe kell nyúlniuk azoknak, akik fedélt keresnek a fejük fölé.Ha megnézzük a közösségi oldalak apróhirdetéseit, láthatjuk: már egy szobát is alsó hangon havi 50 000 forint plusz a rezsi ránk eső részéért vehetünk ki a fővárosban, kauciónak pedig nem ritkán három havi lakbért kérnek el. Amennyiben a lakáskereső egy fiatal tanuló, ez az összeg még családi segítséggel is csak nehezen tehető le az asztalra. Ráadásul a lakást meg is kell osztania - jobb esetben ismerősökkel, rosszabb esetben teljesen ismeretlen emberekkel.Akkor sem egyszerű a helyzet, ha egy egész lakást bérelnénk. A frekventáltabb, valamivel jobb közlekedéssel ellátott helyeken egy nem új építésű lakás havi 150 000 forint plusz rezsitől indul, kezdésként pedig szintén 2-3 havi kauciót fizethetünk. Így megközelítőleg félmillió forinttal kell rendelkeznünk ahhoz, hogy egyáltalán kibéreljünk egy lakást.Azok is az ájulás környékére kerülhetnek az árak láttán, akik lakást akarnak vásárolni. Budapesten szeptember végén 500 000 forint felett volt az átlagos négyeztméterár, míg a vidéki nagyvárosokban 200 000 és 400 000 forint között találhatunk eladó lakást.A döntésünkben persze nem csak az ár, hanem az élethelyzetünk is szerepet játszik, hiszen mindkét opciónak megvannak a maga előnyei és hátrányai.Az esetek többségében az albérletA saját ingatlan viszontAttól függően tehát, hogy milyen életmódot folytatunk, egyik vagy másik megoldás lehet a kedvezőbb számunkra. Egy útját kereső fiatal a 21. században nem biztos, hogy szívesen köti le magát, amikor pár ezer forintból Európa másik oldalára utazhat néhány óra alatt, ha adódik egy jó munkalehetőség. Ugyanakkor egy család számára kényelmetlen és stresszes lehet az újabb és újabb albérletkeresés, ráadásul a magyar néplélek elengedhetetlennek véli a saját tulajdonú ingatlant, így szinte mindenki szeretne ingatlant vásárolni előbb vagy utóbb.De mire figyeljen az, aki csak a költségekre kíváncsi és minél olcsóbban akar kijönni?A Bank360 szakértői szerint a mai historikusan alacsony kamatkörnyezetben már nagyon is érdemes elgondolkozni azon, hogy albérlet helyett hitelből finanszírozunk lakásvásárlást, ugyanis nagyon olcsón tudunk pénzhez jutni. Míg évekkel ez előtt gyakori volt a bőven két számjegyű kamatozással elérhető jelzáloghitel, addig ma már alig-alig kérnek el 2-3 százalékot a bankok a forint alapú kölcsönökért, akár fix kamatozásra is.Mit jelent ez a döntés előtt állóknak? A Bank360 kalkulációi szerint olcsóbban kijöhet a havi törlesztőrészlete egy lakáshitelnek, mint egy albérlet esetén a havi bérleti díj. Nézzünk egy példát! Egy használt lakás vásárláshoz szeretnénk 15 millió forintos hitelt felvenni. A futamidő 20 év és a hitelező bankhoz érkezik a fizetésünk. A Bank360 lakáshitel-kalkulátora alapján kiderül, hogy havi 78 466 forintos törlesztőrészletre már kaphatunk változó kamatozású kölcsönt az Erste Banktól, de csak pár forinttal tér el az MKB ajánlata, ahol 78 417 forintos törlesztőrészlet mellett lehet miénk álmaink otthona. Látható, hogy ma már elérhetők a jellemzően 2-3 százalék körüli kamatok a változó kamatozású hiteleknél, a kezdeti törlesztő pedig alacsonyabb, mint egy albérlet díja. Ráadásul, ha magas, nettó 250 000 forint feletti jövedelemmel rendelkezünk, további kamatkedvezményeket is kaphatunk, ami még tovább csökkenti a törlesztőrészletet.Persze a változó kamatozásnak is megvan a maga veszélye. Az alacsony kamatok kora hamarosan a végéhez ér és beindul a kamatemelési ciklus Magyarországon is. A jegybank kommunikációja szerint erre 2020-ig nem kerül sor, tehát addig a törlesztőnk nem emelkedik. Viszont amint beindul az alapkamat emelkedése, a törlesztőnk is drágul, akár több ezer forinttal.Aki biztonságra törekszik, fix kamatozású hitelt is választhat, amelynek rögzített kamatozása kiszámítható éveket ígér, hiszen nincs rá hatással az irányadó ráta változása. Viszont a biztonságnak ára van: ezek a hitelek drágábbak, mint a változó kamatozású kölcsönök. Ez a kamatszint azonban még mindig alacsony a korábbi évekhez képest, jelenleg átlagosan 5-7 százalék között mozog. Ez 110 000 - 130 000 forintos törlesztőrészletet eredményez, ha példánknál maradva 15 millió forintot akarunk felvenni és 20 évre rögzítjük a kamatot.Tudva, hogy milyen törlesztőrészlet mellett lehet lakáskölcsönt felvenni, érdemes a következőket számításba venni:Mindenképpen gondoljuk át tehát alaposan a döntést. A jól megalapozott választáshoz elengedhetetlen, hogy ismerjük a bankok ajánlatait, ezért érdemes egy hitelkalkulátor használata. Ami viszont a legfontosabb, hogy a több évtizedet meghatározó pénzügyi döntés előtt ne a szívünket kövessük, hanem számoljunk utána a lehetőségeknek!