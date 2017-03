Közmunkásokra is pályáznak a vendéglátósok

Böröcz Lajos a lapnak elmondta: a munkaerőhiány enyhítésére mindent megpróbálnak, még az öregségi nyugdíjasok visszafoglalkoztatását is, csakhogy negyvenévnyi állómunka után már kevesen vannak olyan egészségi állapotban, hogy akár részmunkaidős állást vállaljanak.



A szervezet főtitkára úgy véli, hogy a friss nyugdíjasokat és a kisgyermeket nevelőket célzó részmunkaidő elterjesztésén, a képzéseken, a szakképzés megreformálásán túl a menekültstátusszal rendelkezők foglalkoztatása lehet az egyik út a turisztikai és vendéglátóipari vállalkozások számára. A tömeges munkaerőhiány megoldásának fontos eszköze azonban az lehetne, ha a versenyszféra felé terelgetnék a közmunkásokat. A közmunkások egy részéből idővel szakképzett dolgozó is válhat, de már az is előrelépés, ha betanított munkára alkalmazni tudják őket.



Böröcz szerint a munkaerőhiány miatt a belső munkaerőpiaci tartalékok mielőbbi hasznosítása nem halogatható, ezért a szervezet hamarosan komplex javaslatcsomaggal fordul a nemzetgazdasági tárcához.