Közepes minőségű lehet az idei búza

A búza minősége nemcsak a termelők vagy a pékek gondja, a minőség, és az ezzel sok tekintetben összefüggő ár a nemzetgazdaság szempontjából is jelenetős. Az aratás még a legtöbb helyen hátra van, de az első minták már beérkeztek a Concordia Közraktár Zrt.-hez tartozó Gabona Control laboratóriumába – hívta fel a figyelmet dr. Halmos Gábor, a Zrt. vezérigazgatója.



Az elmúlt évek gyakorlata szerint a Gabona Control laboratóriumába először a jobb minőséget megcélzó gazdálkodók búzamintái érkeznek be. Idén az érés utolsó fázisában a kevés csapadék miatt a szemek nem tudtak mindenhol teljesen kifejlődni, így az úgynevezett hektolitertömeg értékek első tapasztalataink szerint alacsonyabbak lesznek a tavalyi, 81,2 kg/hl átlagnál.



A fehérje és sikértartalmak a kisebb termésátlag miatt idén kicsit magasabbak lesznek. Eddig nem volt csapadékos az aratás, így nincsenek csírázott szemek, az ezt megmutató esésszám értékek a korábbiakhoz hasonlóan jól alakulnak.



A búza árát ugyanakkor, mivel tőzsdei áruról van szó, nemcsak a hazai termés mennyisége és minősége befolyásolja. A külföldi, akár tengerentúli termés és az egyre növekvő fordulókészletek (az év végéig vagy a következő aratásig fel nem használt, raktárakban maradt gabona mennyisége) is komoly hatással vannak a búza piaci árára – mutatott rá a cégvezető.