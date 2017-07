Kormányzati beavatkozást kérnek az áruházi dolgozók

A lap hétfői számában Bubenkó Csaba, a Kereskedelmi Dolgozók Független Szakszervezetének elnöke elmondta, levélben fordulnak Lázár János Miniszterelnökséget vezető miniszterhez, és ebben a 250-300 ezer áruházi alkalmazott nevében arra kérik a kormányt, hogy sürgős intézkedéssel avatkozzon be a kiskereskedelemben elmérgesedett munkaerőhelyzetbe. Úgy vélte, ősszel várhatóan tovább nő a lakossági fogyasztás, amelynek kiszolgálására már most sincs megfelelő állománnyal felkészülve több nagy áruházlánc.



Bubenkó Csaba felhívta a figyelmet, miközben a kimutatások szerint az e területen dolgozók leterheltsége 40 százalékkal nagyobb az átlaghoz képest, és egy ember jellemzően kettő munkáját látja el a kasszánál, a raktárban, a bevásárlótérben, a statisztikák is azt mutatják, hogy az élelmiszerboltokban az idén még kevesebben dolgoznak, mint 2016-ban.



Elmondta, az átlag alatti bérek mellett az elmúlt években az is fokozta a létszámhiányt, hogy a láncok a bővülő eladásokat a lehető legkevesebb dolgozóval, munkakörök összevonásával, műszakok megszüntetésével igyekeztek kiszolgálni. Ez mostanra a kereskedelmi alkalmazottak kóros leterheltségéhez, több területen bérfeszültséghez, a képzett munkatársak elvándorlásához vezetett - közölte a lap.