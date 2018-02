Kívül tágasabb és olcsóbb: irány az üdülőövezet!

A befektetőknek kedvezett, a kispénzűeket és az első lakást vásárlókat azonban kiszorította az áremelkedés a nagyvárosokból. A nagyvárosok víkendházas övezetei, illetve a különböző okok miatt alulárazott települések piacán ugyanekkor néhány millió forintért állandó lakhatásra is alkalmas, vagy azzá alakítható ingatlanokat lehet vásárolni.



Budapesten 5 millió forint alatt már megszűnt a lakáspiac, Pest megyében azonban még ezen az árszinten is van kínálat. Az Ingatlan.com által a Világgazdaság kérésére kigyűjtött adatbázisból kiderül, hogy jelenleg is több mint 200 olyan lakás és ház található Budapest közelében, amelyet maximum 5 millió forintért kínálnak.



A szuperolcsó ingatlanok esetében azonban résen kell lenni - figyelmeztet Balogh László, az Ingatlan.com vezető gazdasági szakértője. A legtöbb nagyon alacsony árú ingatlan felújítandó állapotú, vagyis költeni kell rá, vagy üdülőövezetben található, ami miatt a forgalmi értéke az átlagosnál alacsonyabb, ráadásul hitelt is nehezebben vagy kevesebbet adnak rá a bankok.



Aki CSOK-ot vagy kamattámogatott hitelt venne fel lakóingatlan vásárlásához, annak nem alternatíva a külterületi ingatlan, mert azok csak belterületire igényelhetők - teszi hozzá Trencsán Erika, a BankRáció.hu hitelszakértője.



A külterületi vagy üdülőövezeti ingatlanokhoz azonban általában nagyobb kert vagy telekterület tartozik, ami előnyükre szolgál.