Kiállították a tízmilliomodik online számlát

Két és fél hónappal július elsejei indulása óta már jubilált is az online számlarendszer, múlt héten beérkezett ugyanis a tízmilliomodik számla az adóhivatalhoz. Az új online rendszer úgy mérhet jelentős csapást a feketegazdaságra, hogy közben a tisztességes vállalkozásoknak könnyebbséget és újabb megrendeléseket is hozhat - tájékoztatta az MTI-t Varga Mihály.



A pénzügyminiszter kijelentette: az e-szja után, amely ötmillió magánszemély válláról vette le idén a bevallás kitöltésének a nyűgét, most a vállalkozókon a sor. Az online számla bevezetésének egyik fő célja az volt, hogy az áfabevallási tervezetet is ki tudja majd ajánlani az adóhivatal - emelte ki a Varga Mihály. Hozzátette: ha a lehető legteljesebb körű szolgáltatás az elvárás, akkor a kisebb értékű számlákat is érdemes bevonni az online számlarendszerbe, jelenleg ugyanis csak a 100 ezer forintot elérő, illetve azt meghaladó áfatartamú számlák esetében kötelező az online adatszolgáltatás.



Az online számlázás bevezetésével nemcsak az államkassza járt jól, hanem a megbízható vállalkozások is - jegyezte meg. A csalárd vállalkozók a költségvetés mellett a tisztességes piaci szereplőket is jelentősen megkárosítják, hiszen a számlagyárak adóeltitkolásból származó árelőnye versenyhátrányt jelent számukra. Az adóhivatalhoz érkező számlaadatokat a kockázatelemzők azonnal megvizsgálják, és összevetve az egyéb rendelkezésre álló információkkal, könnyen kiszűrik a gyanús céghálókat, a fiktív számla-kiállítókat.



Még az Európai Bizottság is elismerte, hogy szükség van az áfacsalás elleni magyar újításokra - húzta alá Varga Mihály. Magyarországon két év alatt több mint hét százalékponttal csökkent az adóelkerülés, sőt 2015-re csaknem feleakkora lett, mint a régió más országaiban. A bizottság tanulmánya szerint míg a hazai adórés - azaz a költségvetésből kieső áfabevétel - 13,7 százalék volt, addig a régiós átlag 25,5 százalék.



A javulás főként az online gazdaságfehérítő eszközöknek tudható be - magyarázta a tárcavezető. A bevétel-eltitkolással szemben hatékony berendezések, az online pénztárgépek használata 2014. szeptember 1-jétől kötelező - kezdte a felsorolást Varga Mihály. 2015. március 1-jén indult az áruk fiktív utaztatását kiszűrő ekáer (elektronikus közútiáruforgalom-ellenőrző rendszer) éles üzeme. 2018. július 1-től pedig az online számlázás bevezetésére, illetve az étel- és italautomaták adóhivatali bekötésére is sor került. A gazdaságfehérítés négy - nemzetközi szinten is másolandó modellként számon tartott - eszköze a tisztességtelen vállalkozások előtt bezárja az összes kiskaput, és biztosítja azt, hogy Magyarországon 10 százalék alá csökkenjen az adóelkerülés mértéke - szögezte le a pénzügyminiszter.