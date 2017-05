Kevesen váltunk bankszámlát

A lap pénteki számában közölték, bár tavaly egyszerűsítették a számlaváltást, a CIB Bank szakértői szerint is alig élnek vele az emberek.



Az új rendszerben az ügyfélnek mindössze megbízást kell adnia a kiválasztott új számlavezető banknak, és az elintézi az egyébként valóban hosszadalmas és az átlagos ügyfél számára bonyolult váltást. Például átveszi a régi számlavezetőtől a csoportos beszedési megbízásokat, illetve tájékoztatja a beszedőket és a számlára ismétlődő átutalást teljesítőket is.



Gergely Péter szerint még az sem biztos, hogy a kedvezőbb ajánlatért pénzintézetet kellene váltani, mert akár a bankon belül is találhat az éppen használtnál sokkal kedvezőbb feltételű számlacsomagot az ügyfél.