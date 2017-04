Kevesebben vennének hamis termékeket, ha olcsóbb lenne az eredeti

A fiatalok (a 15-24 év közötti korosztály) csaknem háromnegyede - 72 százalék - az alacsonyabb ár miatt vesz hamis terméket - közölte a Hamisítás Elleni Nemzeti Testület (HENT) csütörtökön az MTI-vel.



A tájékoztatás szerint az Európai Unió Szellemi Tulajdoni Hivatalának (EUIPO) legfrissebb jelentéséből az is kiderül: az 55 éves és annál idősebb megkérdezetteknek pedig jóval több mint fele (58 százalék) jelölte meg az alacsonyabb árat annak feltételeként, hogy az adott termékből az eredetit vegye meg a hamisított helyett.



Abban is egyetértés van mindkét korcsoport körében (73 százalék, illetve 70 százalék), hogy a szellemi tulajdonra vonatkozó jogszabályok hiánya gazdasági káoszhoz vezetne. Az európai polgárok közel fele (44 százalék) szerint elsősorban a nagyvállalatok és híres művészek élvezik a szellemi tulajdon védelmének hasznát és a fogyasztókra nézve értelmetlennek tartják a szigorú intézkedéseket.



Miközben az unió polgárainak kétharmada a gazdasági stabilitás egyik alappilléreként tekint a szellemi tulajdon védelmére, csaknem 50 százalékuk az innováció korlátozását és csak egy szűkebb kör védelmét látja a szigorú szabályozásban.



Az online tartalmak kapcsán sok esetben az ismerethiány jelenti az egyik legsúlyosabb problémát, vagyis az érintett felhasználók nem tudják megállapítani, hogy mi minősül legális vagy illegális forrásnak. Tavaly ugyanakkor már a fogyasztók 24 százaléka gondolkodott el azon, hogy bizonyos zeneszámok vagy videók letöltésére szolgáló oldalakat legálisan használ-e, vagy sem, ami a 2013-as adatokhoz képest 5 százalékpontos javulást jelent - állapítja meg a jelentés.



Az általános tájékozatlanságot támasztja alá az a tény is, miszerint minden második válaszadó úgy gondolja, hogy a szellemi tulajdon szigorú védelme negatív hatást gyakorol az innovációra - mutat rá az EUIPO jelentése.