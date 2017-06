Keményen bírságolt 2016-ban a NÉBIH

A Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (Nébih) 58 ezer ellenőrzést hajtott végre tavaly, csaknem kétmillió vizsgálatot végzett el a laboratóriumi hálózatában, és 718 millió forint bírságot rótt ki - közölte Oravecz Márton, a Nébih elnöke a Magyar Hírlapnak adott interjúban.



A napilap keddi számában megjelent írás szerint a hatóság nem csak élelmiszerek, például a fagylalt minőségét ellenőrzi, vizsgált már kutyanyakörvet és muskátlitápoldatot is.



Az elnök közölte, a nyári szezonális ellenőrzéseken elsősorban az újonnan megnyíló büfékre, lángososokra, fagylaltozókra figyel a hatóság. Vannak ezek között olyanok, amelyek csak a szezonra nyitnak ki, például a strandokon lévő büfék, ezeket mindenképpen ellenőrzik, például miként végezték el a nagytakarítást vagy hogyan tárolják az ételeket. Ebben az időszakban a forgalom is megnő. Összpontosítanak a jelentős, tömegeket vonzó nyári rendezvényekre is.



Oravecz Márton elmondta, az ellenőrzések zömét a megyei és a járási hivataloknál dolgozó élelmiszer-biztonsági ellenőrök végzik, a humánpolitikai költségvonzatát a Miniszterelnökség fogja össze. Több ezer ember munkálkodik a megyei kormányhivatalokban, a Nébih a feladatot fogalmazza meg, szakmai útmutatást ad. A Nébih idén 19-20 milliárd forintból gazdálkodik - olvasható az interjúban.