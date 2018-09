Kelet-Európában sem kaphatnak rosszabb minőségű terméket a fogyasztók, mint nyugati társaik

Például nálunk egyes édességekbe vaj helyett pálmaolajat tesznek, pedig ez utóbbi egyértelműen alacsonyabb minőséget jelent a fogyasztók számára"

Üdvözlöm az új uniós megfigyelő és ellenőrző egység kialakítására tett javaslatot. Ezt az Európai Élelmiszerbiztonsági Hatóságon vagy a Bizottság élelmiszer-biztonsági központi laboratóriumán belül fel lehetne állítani"

- jelentette ki Erdős Norbert EP-képviselő az Unióban forgalmazott termékek eltérő minőségéről szóló állásfoglalás elfogadását követően. A fideszes politikus hozzátette: a mostani jelentéssel végre világos politikai és jogi iránymutatás meghozatalára kerül sor a kettős termékminőség elleni harcban.A dél-alföldi képviselő kiemelte, hogy. A cseh, szlovák, horvát, szlovén, lengyel, bolgár, balti és román emberekhez hasonlóan a magyar vásárlók is- mutatott rá Erdős Norbert.A néppárti politikus örömét fejezte ki, hogy a jelentéshez benyújtott- emelte ki a képviselő. Szerinte lényeges, hogy ez az egység rendelkezzen megfigyelési és ellenőrzési jogosítványokkal, s egy megfelelően felszerelt laboratóriummal., melynek keretében bekerülne a megtévesztő kereskedelmi gyakorlatok közé a termék olyan módon történő forgalomba hozatala, mintha a termék megegyezne a több másik tagállamban forgalomba hozott azonos termékkel, miközben azok a termékek eltérő összetétellel vagy jellemzőkkel rendelkeznek belül.A fideszes politikus sajnálatát fejezte ki, hogy. „Úgy látom, hogy nem csak az azonos márkájú, hanem a megtévesztően hasonló megjelenésű termékek is félrevezethetik a fogyasztókat. Például a nagyon hasonló színeket, ábrákat és elnevezéseket látva a vásárlók könnyen gondolhatják, hogy egy másik márka termékét veszik meg, pedig valójában nem". Erdős Norbert a jövőben ezért az azonos márkájú termékek mellett a megtévesztően hasonló megjelenésű termékek minőségét is rendszeresen ellenőrizné.A képviselő ígéretet tett, hogy a jövőben is kiemelt figyelemmel kíséri a Magyarországon és más tagállamokban rendszeresen elvégzésre kerülő minőség-felmérések eredményeit. „Amennyiben csalárd gyakorlatra derül fény, nyíltan kiállok majd a megtévesztett fogyasztók mellett" - emelte ki Erdős Norbert.