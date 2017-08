Kapkodunk a jégkrém, a sör és az ásványvíz után

A hőhullám miatt ezekben a napokban soha nem látott mennyiség fogy ásványvizekből - közölte Fodor Attila, a CBA Kereskedelmi Kft. kommunikációs igazgatója az MTI megkeresésére. Elmondása szerint a CBA-üzletek jelentős részében akár négyszer annyi ásványvizet is vesznek a fogyasztók, mint egy átlagos nyári napon, de az áruházlánc minden boltjában minimum megduplázódott a forgalom.



Kiemelte: vannak gyártók, amelyek nem tudják a megrendelt mennyiségű ásványvizet a megrendelt időre leszállítani, ilyet korábban nem tapasztaltak. Hangsúlyozta ugyanakkor, hogy jelentős készleteik vannak, ezért a szállítások csúszását a vásárlók nem érzékelik majd, nem lesznek ellátási nehézségek.



Az előrejelzések szerint a kánikula a jövő hét közepéig tart, ellátási gondoktól a következő időszakban sem kell tartani - tette hozzá a kommunikációs igazgató.



A CBA tapasztalatai szerint jégkrémekből 70 százalékkal fogy több a rendkívüli hőségben egy átlagos nyári nap forgalmához képest. A szénsavas üdítőknél 35 százalékos az emelkedés, a söröknél pedig 40 százalékos, ezek iránt a termékek iránt legnagyobb a kereslet.



A Spar Magyarország Kereskedelmi Kft. tájékoztatása szerint a nyári hónapokban átlagosan 60 százalékkal vesznek több ásványvizet a vásárlók, mint szeptember és május között. Az üzletlánc tapasztalatai szerint ezen a nyáron több víz fogy, eddig 16 százalékos a növekedés a tavalyi nyárhoz képest. A hőség miatt ezen a héten szerdáig naponta csaknem 50 százalékkal nőtt az ásványvíz értékesítése a Spar üzleteiben egy átlagos nyári naphoz viszonyítva.



A jégkrémek szezonja májustól augusztus végéig tart, erre az időszakra összpontosul a forgalom 75-90 százaléka. Az időjárás jelentősen befolyásolja az eladási számokat, extrém hőségben akár 20-30 százalékkal is megnőhet a forgalom egy kevésbé meleg naphoz képest - közölték.



Nyáron sörökből és ciderekből 20-30 százalékkal értékesít többet a Spar a téli időszakhoz képest.



A Tesco-Globál Áruházak Zrt. arról tájékoztatott, hogy a nyári hónapokban átlagosan 15 százalékkal több ásványvíz fogy a Tesco áruházakban, mint az év többi részében, a jégkrémes pultok forgalma pedig tízszeresére nő. Az áruházlánc tapasztalatai szerint a szénsavmentes ásványvíz sokkal népszerűbb, mint a szénsavas, emellett egyre többen keresik az ízesített ásványvizeket is. A jégkrémek között a legkedveltebb íz a csokoládé, a vanília és az eper, a vásárlók leginkább a családi kiszerelést veszik, a pálcikás jégkrémek forgalma viszont visszaesett az utóbbi években.



A Tesco áruházaiban a sörök forgalma a hőségben 25 százalékkal emelkedik egy átlagos nyári naphoz képest. Idén nagyon népszerűek az alkoholmentes radlerek, és általában jellemző a söröknél, hogy a vevők egyre jobban keresik a minőségibb termékeket - hangsúlyozták.



Az Auchan Magyarország Kft. az MTI kérdésére közölte, áruházaiban a jégkrémek forgalma öt-hatszorosára nő egy-egy kiemelkedően forró napon, napi sörforgalmuk átlagosan harmadával növekszik, ásványvízforgalmuk pedig akár duplájára is emelkedhet egy átlagos hőmérsékletű naphoz képest. Az áruházlánc szerint a hőségben a pálcikás és tölcséres jégkrémek, illetve az ízesített sörök különösen kedveltek, a fagylaltok között a csokis, mogyorós, vaníliás, brownie-s és erdei gyümölcsös termékek a legnépszerűbbek.



Az illetékes helyettes államtitkár egyelőre keddtől péntek éjfélig rendelte el a hőségriadót az egész ország területére. Az előrejelzések szerint a következő napokban fokozódik a kánikula: többfelé 40 Celsius-fokig melegedhet fel a levegő, helyenként a leghidegebb órákban is 25 fok várható. Csütörtökön megdőlt a hajnali és a nappali melegrekord is: hajnalban Budapesten 25,1 fokot mértek, napközben pedig Békéssámsonban 40,1 Celsius-fokig melegedett a levegő.