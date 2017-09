Kamatmentes lesz a Diákhitel2, nő a Diákhitel1 összege. Fotó: Őry Gábor/Privátbankár.hu

Novák Katalin közölte, a képzési díj kiegyenlítésére fordítható Diákhitel2 esetében a kamatot teljes mértékben az állam fizeti meg az ügyfél helyett, ez októbertől mindenkire vonatkozik, azaz a folyósítási vagy törlesztési fázisban lévő, illetve a jövőben felvett hitelekre is.Az államtitkár elmondta: jövőre további változások lépnek majd életbe. Február 1-jétől a szabad felhasználású Diákhitel1 esetében az eddigi havi legfeljebb 50 ezer forintról 70 ezer forintra emelik a felvehető összeget.Az igénylés korhatárát mindkét diákhiteltípus esetében a jelenlegi 40-ről 45 évre emelik - fűzte hozzá.Közölte, a fél- vagy egyéves külföldi tanulmányokban, például Erasmus-ösztöndíjban résztvevőknek arra is biztosítanak lehetőséget, hogy a Diákhitel1 összegének kétszeresét, azaz akár 140 ezer forintot vegyenek fel havonta.Emellett 2018-tól a Diákhitel2-t már az önköltséges idegennyelvi képzésekben résztvevők is igényelhetik - mondta.További változásként említette, hogy a Diákhitel1 törlesztését bevonják az adó- és járulékmentes cafeteria juttatások körébe.

A gyesen és gyeden lévő szülőhöz hasonlóan pedig a rokkantsági vagy rehabilitációs ellátásban részesülők esetében az ellátás folyósításának ideje alatt az állam átvállalja a kamat megfizetését az ügyfél helyett - ismertette a változásokat az államtitkár.Novák Katalin kiemelte, a diákhitel a tanulásba való befektetés, célja, hogy minél kisebb anyagi terhet jelentsen a továbbtanulás.Bugár Csaba, a Diákhitel Központ Zrt. vezérigazgatója elmondta, tekintettel a változtatásra, szeptember 15. helyett szeptember 30-ig lehet még igényelni a Diákhitel2-t.Azoknak is nyitnak egy újabb lehetőséget, akik saját forrásból már befizették az önköltséges díjukat: ha a kamat átvállalásáról szóló módosítás miatt mégis a Diákhitel2 mellett döntenek, akkor október 15-ig lehetőségük lesz a hiteligénylésre, és október 31-ig visszautalják nekik a korábban már befizetett összeget - közölte a vezérigazgató.Példaként elmondta, hogy ha valaki ötéves képzését végig Diákhitel2-ből finanszírozza, és félévente 240 ezer forintot vesz fel, akkor a kamatmentessség mintegy 140 ezer forinttal csökkenti a visszafizetendő összeget, valamint három évvel rövidebb is lehet a futamidő.Bugár Csaba az idegennyelvű képzés Diákhitel2-vel történő finanszírozásával kapcsolatban kiegészítésként megjegyezte, a idegennyelvű képzés esetén a képzési díj két részből áll. Az önköltséges díjat eddig is lehetett diákhitelből fizetni, ezentúl azonban az úgynevezett térítési díjra is fel lehet használni.A vezérigazgató emlékeztetett arra is, hogy néhány hete már elektronikusan, a Neptun tanulmányi rendszeren keresztül, ügyfélkapus regisztrációval is lehet igényelni a diákhitelt. A lehetőség bevezetése óta minden negyedik igénylő így nyújtotta be a kérvényét.