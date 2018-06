Július 1-jén indul az online számlázás

Július 1-jétől a belföldi adózók közötti ügyletekről kiállított, legalább 100 ezer forint áthárított általános forgalmi adót (áfa) tartalmazó számlákról elektronikus úton adatot kell szolgáltatni a Nemzeti Adó- és Vámhivatalnak (NAV). Számlázó programmal történő számlázás esetén a számlázó program automatikusan, emberi beavatkozás nélkül, rögtön továbbítja a számlaadatokat a NAV-hoz.



Az adatszolgáltatás azoknak is kötelező, akik kézzel állítják ki a számlákat, azaz számlatömböt alkalmaznak; ha a számlában szereplő áfa összege legalább félmillió forint, legkésőbb a kiállítás utáni napon, ha ennél kevesebb, a számla kiállításától számított öt napon belül rögzítenie kell az adatokat az adózónak egy erre a célra létrehozott weboldalon.



A vállalkozók ingyen igénybe vehetik a NAV által fejlesztett online számlázó programot, amely az adatok továbbításán túl számos szolgáltatást nyújt használóinak, ilyen például a vevő adatainak automatikus betöltése, a tételek gyors hozzáadásának lehetősége a terméklistából, keresés a számlák között.



A legújabb gazdaságfehérítő eszköz, amellett, hogy védi az államkassza bevételeit, jelentősen csökkenti a vállalkozások adminisztrációs terheit is, a számla kiállítójánál ugyanis kiváltja a belföldi összesítő jelentést, sőt a vállalkozások adatszolgáltatással érintett számlái is lekérdezhetőek lesznek. Az online számlázás teremti meg az áfabevallások adóhivatali kiajánlásának a jövőbeni lehetőségét is.