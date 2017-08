Jól teljesítettek a kékfrankos rozék a termékteszteken

A Nébih terméktesztjén összesen 28 féle 2016-os évjáratú, száraz kékfrankos rozét vizsgált, a hivatal laboratóriumában mérték a termékek tényleges alkoholtartalmát, hamutartalmát, valamint aszkorbinsavtartalmát is.



A hivatal szakemberei ellenőrizték azt is, hogy a gyártók a borok színezéséhez használtak-e nem megengedett mesterséges vagy természetes színezéket, illetve hogy kimutatható-e idegen cukor a termékekben.



A vizsgálatok alapján a rozék egyetlen esetben sem tartalmaztak mesterséges, sem hozzáadott természetes színanyagot. A 6 terméken szúrópróbaszerűen elvégzett NMR és izotóparány vizsgálatok eredményei alapján a termékek cukoreredete is megfelelt.



A címkék ellenőrzése során a 28 ital közül 3-nál találtak jelölési pontatlanságokat a borászati felügyelők. Példaként említették, hogy az egyiknél a címkén feltüntetett értéknél magasabb alkoholtartalmat mértek. A hiányosságok miatt a gyártókat figyelmeztetésben részesíti a Nébih - közölték.