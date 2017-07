Jól teljesített az eBay az elmúlt negyedévben

Forrás: decanter.com

A tőzsdeidőn túli kereskedésben azonban mintegy 4,5 százalékos mínuszba került az árfolyama, mert a cég csalódást okozó eredményvárakozást közölt a folyó negyedévre.Az eBay adózott eredménye 493 millió dollár lett a június végével záródott három hónapban az egy évvel korábbi 496 millió dollár után.A szakértők által inkább követett egyszeri tételek nélküli részvényarányos eredmény az egy évvel korábbi 43 centről 45 centre nőtt az elemzői várakozásoknak megfelelően.

Az eBay bevétele éves szinten 4,4 százalékkal, 2,33 milliárd dollárra emelkedett, nagyobb lett a szakérők által várt 2,31 milliárd dollárnál.A vállalat azt is közölte, hogy a folyó negyedévre 46-48 cent részvényarányos eredményre számít, elemzők átlagosan 48 centtel számoltak. A cég várakozásait azzal magyarázta, hogy a harmadik negyedévben is sokat költ majd online kereskedési platformjának újraépítésére, korszerűbbé, használhatóbbá tételére, hogy riválisaihoz, például az Amazonhoz képest versenyképes tudjon maradni.Az eBay egyúttal 3 milliárd dolláros részvény-visszavásárlási program indítását is bejelentette.