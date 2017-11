Jogsértő reklám miatt 105 millióra bírságolták a Sandozt

A Sandoz a GVH közleménye szerint nem az alkalmazási előírás alapján, hanem azon túlterjeszkedve mutatta be a termékeket.



A reklámok gyorsaságot ígértek a gyógyszer teljes hatásmechanizmusára vonatkozóan, miközben az alkalmazási előírás alapján a gyorsaság kizárólag a felszívódásra vonatkozott - magyarázta döntése hátterét a GVH.



A GVH a "Gyors megoldás hurutos köhögésre!", "Gyorsan megtisztítja a légutakat!" és az "ACC, az gyorsan hat" szlogeneket vizsgálta, amelyek sajtóhirdetésekben, orvosi rendelői, patikai plakátokon, televíziós reklámokban és akciós, illetve patikai újságokban jelentek meg.



A vizsgált állítások szakmai szempontú értékeléséhez a GVH az Országos Gyógyszerészeti és Élelmezés-egészségügyi Intézet tájékoztatását kérte. A szakhatóság álláspontja szerint a gyógyszerek alkalmazási előírásaiban foglaltak nem támasztják alá a gyógyszerek gyors hatását.



A GVH a bírság kiszabásakor a kommunikációs eszközök költségeire alapozott.



Súlyosító körülményként értékelte a versenyhivatal a magatartás kiterjedtségét, hiszen a vizsgált kereskedelmi gyakorlat a fogyasztók széles körét érte el, illetve időben is elhúzódott a kampány. A Sandoz 2015 októbere és 2016 áprilisa között reklámozta a termékeket, amelyekre a bírságot kiszabták.



A GVH enyhítő körülményként vette figyelembe, hogy az eljárás alá vont cég felhagyott a jogsértő kereskedelmi gyakorlattal a versenyfelügyeleti eljárás megindításának hatására és előzetesen is érdemi megfelelési erőfeszítéseket tett a lehetséges jogsértések elkerülésére.