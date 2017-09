Jobb diótermésre számítanak a termelők, mint tavaly

A cikk felidézi, hogy tavaly voltak olyan dióültetvények az országban, ahol a dióburokfúró légy, illetve a dióburok-gabonalégy a termés ötven, sőt száz százalékát is tönkretette. Gara Miklós, a Boglárkert Kft. ügyvezető igazgatója a lapnak elmondta: idén az időjárás miatt kevesebb a dióburokfúró légy és a gabonalégy is.



Hozzáfűzte: jó termés ígérkezik. Mennyiségben meghaladja a tavalyit, viszont az aszály következtében egyes fajtáknál megállt a dió fejlődése, így több lesz az apró szemű. Az idén várhatóan már szeptember tizedike körül megindulnak a begyűjtési munkálatok. Ha jó a termés, akkor hektáronként két tonnát takarítanak be.



Az elmúlt években csaknem duplájára nőtt a hazai dióültetvények területe, megközelíti a hatezer hektárt. A Központi Statisztikai Hivatal adatai szerint a héjasdió-export 2015-ben 2,2 ezer tonnát tett ki 1,8 milliárd forint értékben.