Jó tudni: ezeket az autókat lopják leginkább Magyarországon

1. Ford 67 darab (2015-ben 2-ik volt a márka)

2. Volkswagen 57 darab (1.)

3. Skoda 32 darab (8.)

4. Opel 29 darab (6.)

5. Renault 29 darab (4.)

6. Suzuki 27 darab (3.)

7. Simson 24 darab (tavaly nem volt az első 10-ben)

8. Toyota 24 darab (5.)

9. BMW 22 darab (7.)

10. Piaggio 20 darab

11. Aprilia 19 darab

12. Audi 17 darab (9.)

13. Honda 16 darab (10.)

14. Yamaha 13 darab

15. Csepel 12 darab

16. Peugeot 10 darab

17. Mercedes 7 darab

18. Vespa 7 darab

19. Mazda 7 darab

20. Fiat 7 darab

Kijött a legfrissebb autólopási statisztika, ezúttal 2016. harmadik negyedévében ellopott autók listáját szerezte meg a Vezess.hu a Pénzcentrum. 2015-ben még a Volkswagen (VW), a Ford, a Suzuki, a Renault és az Opel volt a legnépszerűbb a tolvajok körében, ehhez képest átrendeződést láthatunk. A Ford és a VW még mindig az élen van, igaz helyet cseréltek, meglepetés viszont, hogy a Skoda a tavalyi 8. helyről már a képzeletbeli dobogóra is felállhatott.A gépjárművek összesített listáját is kiadta az ORFK, ez alapján kiderül, hogy hány teherautót és motorkerékpárt loptak el, de a személyautókat is tartalmazza a statisztika. A személyautók száma miatt itt is az élen végzett a Ford és a VW, de a kifejezetten motorokat gyártó márkák a felkerültek a listára. Simpsonból 24-et, Piaggióból 20-at, Apriliából pedig 19-et loptak el. Érdekes, hogy szerepel a listán a Csepel is, de például a Yamaha, a Honda és a Vespa is felkerült a listára.